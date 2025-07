Moto3-Rookies: Carpe und Quiles sorgen für Furore!

Zwei Rookies mischen die Moto3-WM in der Saison 2025 ordentlich auf. Alvaro Carpe und Maximo Quiles liefern regelmäßig Top-Ergebnisse ab. SPEEDWEEK.com gibt einen Überblick, wie sich alle sieben Neulinge schlagen.

In der Moto3-WM befinden sich in diesem Jahr sieben Rookies unter den Stammfahrern. Zwei von ihnen stechen heraus und sind regelmäßig auf den Spitzenplätzen zu finden. Andere wiederum tun sich noch schwer in der Motorrad-Weltmeisterschaft und haben zudem mit Verletzungen zu kämpfen. In der Sommerpause ist es an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Den besten Eindruck nach 12 Rennen hinterließ bislang KTM-Ajo-Pilot Alvaro Carpe. An der Seite von Teamkollege und WM-Leader Jose Antonio Rueda liefert der 18-jährige Spanier regelmäßig Top-Ergebnisse. Beim Saisonstart in Thailand raste er auf Platz 2. In Aragon und Mugello erzielte er zwei weitere Podestplätze. Insgesamt konnte Carpe, der 2024 sowohl den Titel im Red Bull Rookies Cup als auch in der JuniorGP-Kategorie holte, 2025 bereits sieben Top-5-Resultate erzielen – macht 133 Punkte und Platz 1 in der Rookie-of-the-Year-Wertung in der Moto3-WM. In der Gesamtwertung liegt Carpe derzeit auf Rang 3.

Knapp hinter Carpe in der Rookie-Wertung und auch in der WM-Tabelle liegt Maximo Quiles mit 126 Punkten. Der Aspar-Pilot zeigt einen enormen Speed und konnte 2025 bislang einen Sieg (Mugello) und vier zweite Plätze einfahren. Die Bilanz des Spaniers ist beeindruckend, vor allem wenn man in Betracht zieht, dass er vier Saisonrennen verpasste. Quiles musste die ersten beiden Grands Prix in Thailand und Argentinien auslassen, da er dort noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte. Am 19. März war es dann so weit und Quiles feierte seinen 17. Geburtstag. In seinem ersten Moto3-Rennen raste er in Austin auf Rang 5. Danach konnte er wegen eines gebrochenen Daumens – eine Verletzung, die er sich bei einem Trainingscrash zugezogen hatte –, in Katar und Jerez nicht antreten. Der Schützling des achtfachen Weltmeisters Marc Marquez gilt als Ausnahmetalent, ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt.

Auf dem dritten Platz in der Rookie-Wertung liegt momentan Valentin Perrone mit 63 Punkten – macht in der Gesamtwertung Rang 13. Sein bislang bestes Saisonergebnis erzielte der 17-jährige Argentinier in Assen (3.), wo er seinen ersten Podestplatz in der Motorad-WM holte. Der Gesamt-Dritte des Red Bull Rookies Cup 2024 geht in der Moto3-WM für das Team KTM Tech3 an den Start.

Vierter in der Rookie-of-the-Year-Wertung ist Guido Pini. Der Italiener, der für das deutsche Intact-GP-Team startet, fuhr in seiner ersten Saison in der Motorrad-WM bislang 44 Punkte ein. In Jerez, Silverstone und auf dem Sachsenring konnte er jeweils den siebten Platz erzielen. In Brünn holte er seine erste Pole-Position in der Moto3, den Grand Prix beendete er auf Rang 10. Dabei verlief die Saisonvorbereitung für den 17-Jährigen, der 2024 in der JuniorGP-Kategorie Platz 2 belegte, alles andere als ideal. Im Winter brach er sich bei einem Trainingsunfall beide Beine, saß zwischenzeitlich im Rollstuhl.

Hinter Pini liegt derzeit Cormac Buchanan in der Rookie-Wertung auf Rang 5. Der Neuseeländer hat 27 Punkte auf seinem Konto. Ein neunter Platz auf dem Sachsenring ist das beste Saisonresultat des 18-Jährigen, der seine Wurzeln im Speedway hat. Buchanan konnte in Austin und Aragon zwei weitere Top-10-Plätze einfahren. Er geht in seiner ersten Saison in der Moto3-WM für das Team Boe Motorsports an den Start. 2024 wurde Buchanan Sechster in der JuniorGP-Klasse.

Auf Rang 6 ist derzeit Marcos Uriarte zu finden. Der Spanier hat 20 Punkte auf seinem Konto, er konnte aber verletzungsbedingt nur sieben Saisonrennen bestreiten – in Argentinien brach sich der 20-Jährige bei einem Crash das rechte Handgelenk. Die Grands Prix in Austin, Doha, Jerez, Le Mans und Silverstone musste er auslassen. In Assen und auf dem Sachsenring konnte Uriarte jeweils den zehnten Rang erzielen. Dazu kam, dass er mitten in der Saison das Team wechselte – nach drei Rennen wechselte er von MLav (Honda) zu MTA (KTM).

Auf dem letzten Platz der Rookie-of-the-Year-Wertung liegt derzeit Ruche Moodley mit 11 Punkten. Der Südafrikaner war in seiner ersten Saison in der Moto3-WM bislang ebenfalls vom Verletzungspech verfolgt. In Mugello stürzte Moodley in der ersten Runde und wurde dann von einigen Fahrern erfasst. Der Boe-Motorsports-Pilot zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu – die Grands Prix in Assen, auf dem Sachsenring und in Brünn musste er auslassen. Zuvor in der Saison hatte sich Moodley beim Europaauftakt in Jerez bei einem heftigen Crash die Speiche in seinem rechten Arm gebrochen, weshalb er das Rennwochenende in Le Mans verpasste.

Rookie-of-the-Year-Wertung 2025 in der Moto3-WM:

1. Alvaro Carpe (E), 133 Punkte

2. Maximo Quiles (E), 126 Punkte

3. Valentin Perrone (ARG), 63 Punkte

4. Guido Pini (I), 44 Punkte

5. Cormac Buchanan (NZ), 27 Punkte

6. Marcos Uriarte (E), 20 Punkte

7. Ruche Moodley (ZA), 11 Punkte