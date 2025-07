Intact GP: Produktiver Test mit Guido Pini in Brünn

Während beide Moto2-Fahrer am 21. Juli in Brünn mit Testfahrten beschäftigt waren, ging vom deutschen Intact-Team am nächsten Tag nur Moto3-Rookie Guido Pini auf die Rennstrecke in Südmähren.

Nach dem erfolgreichen Wochenende beim Grand Prix von Tschechien, bei dem sich Guido Pini seine erste Pole-Position sicherte und David Munoz eine starke Leistung zeigte – er überholte vom letzten Startplatz aus fast alle seine Konkurrenten und landete als Dritter auf dem Podium –, blieb das in Memmingen ansässige LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP Team bis Dienstag in Brünn, um wichtige Tests mit Pini durchzuführen.

Für den 17-jährigen Italiener, Junioren-Vizeweltmeister von 2024, war es die erste und einzige Gelegenheit während der Saison, an einem Testtag in aller Ruhe an seinem Fahrstil zu arbeiten und verschiedene Einstellungen auszuprobieren. Mit einer Zeit von 2:05,746 min war er schneller als in seiner schnellsten Rennrunde am Sonntag.

Munoz hat nach seinem Sturz im Qualifying auf dem Sachsenring das Rennen dort und auch das Wochenende in Brünn gut durchgestanden, aber das Team wollte ihm mehr Zeit zur Erholung geben, weshalb der Spanier und seine Crew bereits am Sonntag abreisten und in die Sommerferien gingen.

«Insgesamt verlief unser Test mit Guido zufriedenstellend», fasste Moto3-Teammanager Peter Öttl den Tag zusammen. «Wir konnten alles, was wir uns für diesen Tag vorgenommen hatten, in ein positives Ergebnis umsetzen. Die Bedingungen waren sehr gut, wie man an den Rundenzeiten sehen kann. Obwohl es am Montagabend stark geregnet hatte, waren sie mit denen vom Wochenende vergleichbar. Guido arbeitete an seiner Fahrtechnik, und anhand der Daten konnten wir sehen, dass er sich wie erhofft verbessert hatte. Nach diesem Schritt konnten wir auch mit den Einstellungen in eine Richtung gehen, die ihm in den nächsten Rennen definitiv helfen wird.»

Ergebnisse Moto3-Test, Brünn (22. Juli):

1. Jacob Roulstone (AUS), KTM, 2:04,945 min

2. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,248 sec

3. Valentin Perrone (ARG), KTM, +0,556

4. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,666

5. Scott Ogden (GB), KTM, +0,752

6. Marcos Uriarte (E), Honda, +0,801

7. Guido Pini (I), KTM, +0,801

8. Noah Dettwiler (CH), KTM, +1,314

9. Taiyo Furusato (J), Honda, +1,447

10. Eddie O’Shea (GB), Honda, +1,759

11. Leonardo Abruzzo (I), Honda, +2,459