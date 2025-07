Zeittraining: KTM-Ajo-Team gibt Tempo in Brünn vor

Es sah nach Regen aus, doch es blieb trocken: In einer von Hektik geprägten Session gelang den Piloten von KTM-Ajo die Bestzeit im wichtigen Zeittraining. Carpe, Rueda, Quiles, Pini, Perrone – 4 Rookies in den Top 5.

Das Team von Leopard Racing erlebte am Sachsenring mit dem Doppelausfall von Adrian Fernandez und David Almansa eine bittere Niederlage. Beim freien Training in Brünn – die Moto3-Bikes eröffneten die Rückkehr der Motorrad-WM in Brünn – waren die beiden Honda-Piloten dann auf den Positionen 1 und 2 gekommen.

Prima in das Comeback-Event von Tschechien gestartet war die Schweizer Moto3-Belegschaft. Stammfahrer Noah Dettwiler, der bereits öfters auf nasser Piste für Furore gesorgt hatte, steuerte die KTM von CIP Green Power im freien Training auf Rang 4. Ersatzpilot Lenoxx Phommara beendete die Auftaktsession als 20. WM-Spitzenreiter Jose Antonio Rueda war als Sechster ebenfalls gut klargekommen.

Im wichtigen Zeittraining waren die Piloten der kleinsten WM-Klasse dann auf nahezu komplett abgetrocknetem Asphalt unterwegs. Da beim grünen Licht am Ende der Boxengasse aber schon wieder dunkle Wolken über dem 5,4 km langen Kurs aufziehen, war die Mission klar, schnellstmöglich eine gute Zeit auf den Asphalt zu legen. Denn das Zeittraining über 35 Minuten entscheidet bereits über den direkten Einzug der schnellsten 14 Youngster ins Qualifying 2.

Keine große Überraschung: Intact-GP-Pilot David Munoz und damit der Gewinner des letzten GP-Events vor wenigen Tagen in Sachsen markierte die erste Bestmarke. Schlecht ging es in die Session für den Dritten des FP1. Cormach Buchanan stürzte bei hohem Tempo in Kurve 1. Der «Kiwi» konnte sein Bike aus eigener Kraft wieder ins Fahrerlager bringen. Dass es die schnelle Rechtskurve in sich hat, zeigte sich nur wenig später, als Jacob Roulstone (Tech3) die Stunteinlage wiederholte – auch der Australier schaffte es, zu seiner Mannschaft zurück.

Nach 10 Minuten hatte sich Joel Kelso auf Platz 1 geschoben. Alle Top-Piloten der Klasse mit Muñoz, Carpe, Rueda, Quiles, Yamanaka, Almansa und Piqueras hatten sich in den Top 14 festgesetzt. Noah Dettwiler musste vor der Halbzeit als 19. wieder einmal um den direkten Q2-Einzug fürchten.

Bemerkenswert: Dennis Foggia ist der einzige Pilot im Feld mit GP-Rennerfahrung in Brünn. Nicht nur das, der Italiener gewann das Moto3-Rennen beim Abschied der WM im Jahr 2020.

Während die Mechaniker eilig an der Rückkehr von Buchanan und Roulstone schraubten, brachten sich die etablierten Piloten in Stellung für den Angriff auf die Bestzeit. Mit einer Rundenzeit von über zwei Minuten ist das Timing in Brünn ein entscheidender Faktor. Milde zeigte sich derweil das Wetter – noch hielten die Wolken dicht.

Trotz der langen Strecke lagen 10 Minuten vor der Flagge 19 Piloten innerhalb einer Sekunde. Sieben Minuten vor Schluss gelang es der Tech3-KTM-Mannschaft, Roulstone wieder auf den Kurs zu schicken – und der Aussie lieferte. Als Elfter ging es weiter ins Q2.

Eröffnet wurde die Schlussattacke von Rookie Maximo Quiles, der die Bestzeit um 0,1 s drückte. Auf Rang 2 schob sich mit Guido Pini ein weiterer Neueinsteiger – vor Teamkollege Munoz. Kelso war auf Rang 4 abgefallen.

Doch wie so oft wurde das Klassement in den hektischen letzten beiden Minuten nochmals durchgewirbelt. Perfekte Teamarbeit zeigt die Red Bull-KTM-Ajo. WM-Leader Rueda und Alvaro Carpe zogen sich gegenseitig auf die beiden Spitzenplätze.

Auf immer noch trockener Piste konnte sich Valentin Perrone auf Platz 5 verbessern und nachdem Scott Ogden in seiner Schlussrunde in die Top 10 sprang, erhielt der WM-Zweite Piqueras kein Q2-Ticket. Die Spitze hielt dagegen. Álvaro Carpe beendet den Freitag in Brünn mit Bestzeit vor WM-Dominator Rueda. Dahinter Quiles, Pini, Perrone und David Munoz.

Im Q1 treten die Schweizer an. Noah Dettwiler fiel auf Rang 20 ab, Phommara schloss den Auftakt in Brünn als 24. ab.

Ergebnisse Moto3 Brünn, Zeittraining (18. Juli)

1. Alvaro Carpe (E), KTM, 2:05,840 min

2. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,157 sec

3. Maximo Qulies (E), KTM, +0,334

4. Guido Pini (I), KTM, +0,371

5. Valentin Perrone (ARG), KTM, +0,438

6. David Munoz (E), KTM, +0,490

7. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,514

8. Dennis Foggia (I), KTM, +0,563

9. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,590

10. Scott Ogden (GB), KTM, +0,797

11. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,806

12. Nicola Carraro (I), Honda, +0,859

13. David Almansa (E), Honda, +0,869

14. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,872



Ferner:

20. Noah Dettwiler (CH), KTM, +1,400

24. Lenoxx Phommara (CH), Honda, +2,128