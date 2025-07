Moto3-Test in Brünn: Bestzeit für Jacob Roulstone

Am 22. Juli testeten einige Moto3-Teams in Brünn. Jacob Roulstone (KTM Tech3) fuhr die schnellste Zeit. Auf den Rängen 2 und 3 folgten WM-Leader Jose Antonio Rueda und Valentin Perrone. Noah Dettwiler auf Platz 8.

KTM-Ajo-Pilot Jose Antonio Rueda zeigte im Moto3-Rennen in Brünn eine überlegene Leistung. Der Spanier siegte mit 3,5 sec Vorsprung auf Maximo Quiles (Aspar). Dritter wurde David Munoz (Intact GP).

Am 22. Juli ging es für einige Moto3-Fahrer noch einmal auf die tschechische Rennstrecke, bevor sie sich in die Sommerpause verabschiedeten. Am Tag zuvor testeten bereits die Moto2-Piloten im Automotodrom Brünn.

Mit dabei waren WM-Leader Jose Antonio Rueda und Alvaro Carpe (KTM Ajo), Jacob Roulstone und Valentin Perrone (KTM Tech3), Scott Ogden und Noah Dettwiler (CIP Green Power), Eddie O’Shea und Leonardo Abruzzo (MLav Racing), sowie Taiyo Furusato (Honda Team Asia), Marcos Uriarte (MTA) und Guido Pini (Intact GP).

Die schnellste Zeit fuhr KTM-Tech3-Pilot Jacob Roulstone. Der Australier unterbot mit seiner Zeit von 2:04,945 min den Rundenrekord von Guido Pini – der Intact-Pilot erzielte am vergangenen Rennwochenende mit 2:05,019 min die Pole-Position. Da Rundenrekorde jedoch nur an Rennwochenenden zählen, bleibt der Rekord von Pini bestehen.

Zweitschnellster beim Brünn-Test war mit 0,248 sec Rückstand Jose Antonio Rueda, Valentin Perrone hatte als Dritter bereits über eine halbe Sekunde Rückstand. Der Schweizer Noah Dettwiler landete in der Zeitenliste auf Rang 8.

Für die Moto3-Fahrer geht es Mitte August vom 15. bis 17. August mit dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring weiter.