Neue Honda CR500 für 78.100 Dollar 23.04.2025 - 10:06 Von Rolf Lüthi

© Kaplan Cycles Nagelneu: Honda CR500 von 2001 in der Transportpalette

In einer ebay-Auktion in den USA wurde eine brandneue Honda CR500 von 2001, die sich noch in der Transportpalette befand und nie gelaufen war, für umgerechnet 68.500 € verkauft.