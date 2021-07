Ken de Dycker in Lommel auf Zweitakt-Fantic

Das Arbeitsgerät von Ken de Dycker am Wochenende

Im Rahmenprogramm des WM-Laufs in Lommel werden am Samstag neben der WMX auch die EMX250 und EMX2t-Europameiscterschaftsklassen starten. Mit dabei sein wird Ken de Dycker auf der Zweitakt-Fantic.

Am kommenden Wochenende findet im belgischen Lommel der 6. Lauf der Motocross-WM statt. Im Rahmenprogramm am Samstag werden die EMX250-Protagonisten starten. Die EMX250 wird von Nicholas Lapucci auf der Zweitakt-Werks-Fantic angeführt. Außerdem starten die Frauen zu ihrem zweiten WMX-Lauf der Saison und die EMX2t-Zweitakt-EM.

Die Zweitakt-EM wird von Fantic-Werksfahrer Maximilian Spies angeführt. Mit dabei sein wird aber auch der frühere belgische WM-Protagonist und Werksfahrer Ken de Dycker. In Oss startete er in der EMXOpen-Klasse und belegte im ersten Lauf Rang 3. Im zweiten Lauf fiel er wegen starker Armkrämpfe auf P12 zurück. Für das Rennen in Lommel hatte er bereits angekündigt, auf der Suche nach einem Zweitakt-Smoker zu sein.

«Ich habe einfach Marco Maddii angerufen», erklärte der Belgier. «Er fand die Idee gut und hat mir ein Factory-Bike angeboten.» In der Starterliste ist de Dycker zwar mit Kawasaki ausgewiesen, der Belgier wird aber auf der Zweitakt-Fantic starten.

Damit werden Spies und De Dycker am Samstag auf ähnlichen Motorrädern unterwegs sein. «Weitere Rennen werde ich aber dann nicht mehr fahren», erklärte der Belgier.