Alghero: Viele MXGP-Stars und Simon Längenfelder

Der Auftakt der «Internazionali d’Italia» in Alghero findet in einer Woche mit vielen WM-Stars statt. MXGP-Vizeweltmeister Romain Febvre wird aber noch fehlen.

Ab kommenden Sonntag beginnt der Reigen der internationalen Vorbereitungsrennen für die neue Motocross-WM-Saison. Los geht es am 30. Januar in Alghero auf Sardinien mit der internationalen italienischen Meisterschaft. Mit dabei ist dort Honda-Werksfahrer Tim Gajser, der bereits intensiv auf Sardinien trainiert.

Mit Spannung erwartet wird auch das Debüt des neu formierten GASGAS-Werksteams, das aus der ehemaligen Red Bull-KTM-Truppe von Claudio De Carli formiert wurde. So trifft dann somit auch der Spanier Jorge Prado erstmals mit der GASGAS in einem Rennen auf Gajser.

Bei der GASGAS-Truppe von De Carli darf man aber auch besonders auf den Einsatz von Simon Längenfelder und seinem MX2-Kollegen Mattia Guadagnini gespannt sein. Das offizielle Yamaha-Werksteam wird mit dem Schweizer Jeremy Seewer und dem französischen MX2-Weltmeister und MXGP-Rookie Maxime Renaux auf Sardinien vor Ort sein.

Ebenfalls dabei ist in Alghero voraussichtlich das Beta-MXGP-Werksteam mit Neuzugang Alessandro Lupino und Jeremy van Horebeek. Kawasaki-Werksfahrer und Vize-Weltmeister Romain Febvre wird in Sardinien fehlen, da er noch an den Folgen seiner Verletzung vom Supercross in Paris laboriert. Dafür gibt Ben Watson sein Debüt in grün, genauso F&H-Kawasaki-Neuling Kevin Horgmo.

Übrigens: Die Rennen der «Internazionali d‘Italia» finden auch 2022 ohne Publikum an der Strecke statt, dafür gibt es erneut einen Livestream, wenn auch kostenpflichtig. Die Details will der Promoter Offroad Pro Racing in Kürze bekanntgeben.