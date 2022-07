Auftakt der SX-WM in Wales mit Roczen und Tomac

Auch der amtierende US Supercross Champion Eli Tomac will an der Supercross-WM teilnehmen

Der Auftakt der neu gegründeten Supercross-WM soll am 8. Oktober im Principality Stadium von Cardiff (Wales ) stattfinden. Nach der Ankündigung von Ken Roczen ist nun auch Eli Tomac mit dabei.

Nach der Ankündigung, dass Ken Roczen an der im Oktober beginnenden Supercross-WM teilnehmen wird, geht es nun Schlag auf Schlag. Jetzt wurden Datum und Austragungsort des ersten WSX-Grands-Prix bekanntgegeben: Die Auftaktveranstaltung der Supercross-WM wird der britische Grand-Prix sein, der am 8. Oktober im Principality Stadium von Cardiff in Wales ausgetragen wird.

Serienvermarkter SX Global legte noch einmal nach und kündigte bei dieser Gelegenheit auch noch einen weiteren Superstar der Szene an: Yamaha-Werksfahrer und US Supercross Champion Eli Tomac wird in Cardiff mit einer Wildcard antreten. Allein die Anwesenheit der beiden Superstars, Roczen und Tomac, dürfte weitere Dynamik ins Geschehen der neu gegründeten Serie bringen.

«Ich freue mich, dass ich bei diesem historischen Moment für unseren Sport dabei sein darf», kommentierte Tomac seine Ankündigung.

Serienvermarkter SX Global kündigte zudem an, die Veranstaltung mit Livemusik, Pyrotechnik und einer Freestyle-Show zu umrahmen. Außerdem sollen Preisgelder in Höhe von über 250,000 US$ ausgeschüttet werden.