SidecarCross-NK Lierop: Prümmer/Lebreton Gesamt-2.

Nach einem Doppelsieg ist Hermans/van den Bogaart der Gewinn der Niederländischen Gespann-Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Mit dem Zweitakter von Weltmeister Vanluchene fuhren Prümmer/Lebreton erneut aufs Podium.

Weil die beiden Power-Viertakter von Tim Prümmer in der Kürze der Zeit nicht wieder einsatzbereit gemacht werden konnten, halfen Zabel-Chef Davy Maris und Marvin Vanluchene mit dem Zabel-Zweitakter des Weltmeisters aus. Wie bereits beim letzten NK-Rennen in Halle fanden sich Prümmer und Beifahrer Rodolphe Lebreton auch in Lierop auf Anhieb mit dem Gespann zurecht und fuhren auf den vierten Rang. Erwartungsgemäß siegten Koen Hermans/Ben van den Bogaart vor Tim und Sem Leferink.

Beim zweiten Start gab es eine Massenkarambolage, in die einige der führenden Gespanne verwickelt waren. Prümmer/Lebreton konnten jedoch außenherum vorbeiziehen. Doch Hermans/van den Bogaart hatten ihr Motorrad bald wieder auf der Überholspur und kassierten am Ende auch das deutsch-französische Duo. Für Gert van Werven mit Ersatzmann Jens Vincent lief das Rennen auf dem sandigen Kurs von Lierop nicht optimal. Da die Niederländer beide Male hinter Prümmer die Zielflagge sahen, mussten sie den vierten Tabellenrang zugunsten ihrer Hauptgegner räumen. Vorerst, denn beide Teams liegen vor dem NK-Finale am kommenden Samstag (!) auf dem Eurocircuit Valkenswaard nur zwei Punkte auseinander.

Ebenso spannend wird der Kampf um den Vizetitel zwischen den Leferinks und Stephan Wijers/Han van Hal. Dagegen haben Hermans/van den Bogaart die Meisterschaft mit 47 von 50 erreichbaren Zählern schon fast in der Tasche. Immerhin ein kleiner Trost für ihr Pech in der WM. Infos unter motorcrossverenigingvalkenswaard.nl/

Resultate Motocross-Gespann-NK Lierop/NL:

1. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-Mega. 2. T. Leferink/S. Leferink (NL), VMC-KTM. 3. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 4. Prümmer/Lebreton (D/F), VMC-Zabel. 5. Gert van Werven/Vincent (NL), WSP-TM. 6. Wisselink/Debruyne (NL/B), WSP-Husqvarna. 7. Vos/Susebek (NL), VMC-Zabel. 8. T. van de Lagemaat/Könst (NL), VMC-Mega. 9. K. Grondman/Wesselink (NL), VMC-Zabel. 10. Kops/Kaethoven (NL), WSP-Husqvarna.



2. Lauf: 1. Hermans. 2. Prümmer. 3. Wisselink. 4. Van Werven. 5. Wijers. 6. Van de Lagemaat. 7. Vos. 8. Grondman. 9. Jensen/Van Hamel (DK/B), WSP-Husqvarna. 10. Vlot/Horijon (NL), VMC.



NK-Stand nach 16 von 18 Läufen: 1. Hermans, 318 Punkte. 2. Leferink 271. 3. Wijers 269. 4. Prümmer 253. 5. Van Werven 251. 6. Mulders 194. 7. Vos 189. 8. Grondman 162. 9. Wisselink 153. 10. Van de Lagemaat 144.