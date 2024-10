SidecarCross Valkenswaard: Mit Doppelsieg zum Titel

Beim Finale zur Niederländischen Motocross-Seitenwagen-Meisterschaft in Valkenswaard ließen Koen Hermans/Ben van den Bogaart nichts anbrennen und machten mit einem Doppelsieg den Titel klar.

Vom Tempo her hätte Koen Hermans schon längst Weltmeister sein können. Doch technische Probleme verhinderten immer wieder den größten Erfolg für den 27-Jährigen. Als kleine Entschädigung kann er nun gemeinsam mit Beifahrer Ben van den Bogaart die erfolgreiche Verteidigung des Niederländischen Meistertitels feiern. Bereits 2019 gewann er das nationale Championat mit dem Franzosen Nicolas Musset. Van den Bogaart, knapp zehn Jahre älter als Hermans, hat seine Qualitäten als Beifahrer bereits hinreichend unter Beweis gestellt: Seine vier WM-Titel gewann er allesamt mit belgischen Fahrern: 2013 und 2014 mit Ben Adriaenssen, 2016 mit Jan Hendrickx und 2018 mit Marvin Vanluchene.

Während Hermans/van den Bogaart nach ihrem Doppelsieg in Lierop wiederum beide Läufe klar gewannen, mussten die Verfolger im Kampf um den Vizetitel bis zuletzt bangen. Stephan/Wijers/Han van Hal fielen im ersten Lauf aus und verloren damit den Anschluss an Tim und Sem Leferink. Im zweiten Durchgang sahen sie zwar als Zweite die Zielflagge, doch vergebens. Den Leferinks reichte Rang 7.

Tim Prümmer/Rodolphe Lebreton mussten wiederum auf ein Leih-Motorrad zurückgreifen. Nachdem sie am letzten Sonntag mit dem Weltmeister-Gespann von Marvin Vanluchene ganz vorne mitfahren konnten, lief es diesmal nicht nach Plan. Zehn Minuten freies Training reichten kaum, um sich auf den VMC-Zabel einzuschießen. Die Kupplung packte nicht wie gewohnt, auch die Abstimmung des Zweitakters war nicht optimal. So startete das deutsch-französische Duo ungewohnt schwach, blieb im ersten Lauf überdies stecken und musste einige Konkurrenten ziehen lassen. Unter diesen Vorzeichen war ein achter Rang Schadensbegrenzung.

Im zweiten Lauf passte das Tempo deutlich besser. Doch abermals legten sie auf der ihnen bis dahin unbekannten Piste von Valkenswaard kurze Zwischenstopps ein. So reichte es trotz sehenswerter Aufholjagd wiederum nur zum achten Platz. Derweil düsten ihre Hauptgegner Gert van Werven/Jens Vincent beide Male auf vorderen Plätzen ins Ziel und holten sich damit den vierten Tabellenrang zurück. Immerhin konnte Prümmer mit seiner Teilnahme an der Niederländischen Meisterschaft einige Erfahrungen im Sand sammeln und einige seiner wichtigsten Konkurrenten in der WM ausgiebig studieren. Was letztlich auch das vorrangige Ziel seiner Ausflüge ins Nachbarland war.

In der nächsten Saison werden Prümmer und Lebreton definitiv nicht wieder gemeinsam antreten. Derzeit gibt es gleich mehrere Optionen für den Rheinländer. Entsprechende Spekulationen aus dem Radio Fahrerlager machen bereits die Runde.

Resultate Motocross-Gespann-NK Valkenswaard/NL:

1. Lauf: 1. Hermans/van den Bogaart (NL), WSP-Mega. 2. T. Leferink/S. Leferink (NL), VMC-KTM. 3. Wisselink/Debruyne (NL/B), WSP-Husqvarna. 4. Vos/Susebek (NL), VMC-Zabel. 5. Gert van Werven/Vincent (NL), WSP-TM. 6. Kops/Kaethoven (NL), WSP-Husqvarna. 7. Ebben/Maas (NL), WSP-Zabel. 8. Prümmer/Lebreton (D/F), VMC-Zabel. 9. K. Grondman/Wesselink (NL), VMC-Zabel. 10. De Cock/De Vylder (B), VMC-AMS.



2. Lauf: 1. Hermans. 2. Wijers/van Hal (NL), VMC-Zabel. 3. Vos. 4. Van Werven. 5. Grondman. 6. Wisselink. 7. Leferink. 8. Prümmer. 9. Kops. 10. Ebben.



NK-Endstand nach 18 Läufen: 1. Hermans, 368 Punkte. 2. Leferink 306. 3. Wijers 291. 4. Van Werven 283. 5. Prümmer 277. 6. Vos 227. 7. Mulders 209. 8. Grondman 192. 9. Wisselink 187. 10. Van de Lagemaat 154.