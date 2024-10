Kay de Wolf (Husqvarna) startet in die 450er-Ära 08.10.2024 - 15:12 Von Johannes Orasche

© Husqvarna Kay de Wolf beim MXoN

MX2-Weltmeister Kay de Wolf (Husqvarna) wird am kommenden Wochenende erstmals bei einem internationalen Event in Valkenswaard auf einem 450er-Motorrad sitzen. Auch ein Ausflug in die USA ist geplant.