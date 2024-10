Arco: Lupino holt ersten Titel für Ducati Desmo 450

Mit einem 4-3-Ergebnis sicherte sich Ducati-Testfahrer Alessandro Lupino in Arco di Trentino den Titel der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften. SchonAnfang 2025 kann die Ducati Desmo450 MX bestellt werden.

Ein 4. Platz im ersten Lauf genügte Ducati-Testfahrer Alessandro Lupino beim Saisonfinale der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften auf dem WM-Kurs von Arco di Trentino zum Titelgewinn. Für Ducati ist es der erste Titel im Offroad-Segment, für Lupino bereits der neunte nationale Titel. Mit einem dritten Platz hinter Tagessieger Andrea Bonacorsi (Yamaha) und dem Slowenen Jan Pancar (KTM) stand Lupino am Ende auch auf dem dritten Podiumsrang.

Die Meisterschaft war bereits nach Lupinos 4. Platz im ersten Lauf gefallen. «Beim Saisonauftakt in Mantua wusste ich nicht, was mich in dieser Saison erwarten würde, denn die Desmo450 MX war ein komplett neues Motorrad», erklärte Lupino nach seinem Titelerfolg. «Im Laufe der Saison haben wir große Fortschritte gemacht. Das gesamte Team hat hart gearbeitet und ich konnte sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit und mit welchem Engagement Ducati an dieses neue Projekt herangegangen ist. Als Fahrer habe ich 100 % gegeben und außerdem einen neuen Beruf erlernt: Den eines Testfahrers. Diesen Titel gleich im ersten Jahr zu gewinnen, war alles andere als selbstverständlich. Was mich am meisten fasziniert hat, ist die Leidenschaft, mit der bei Ducati gearbeitet wird. Ich möchte allen Mitarbeitern gratulieren: Mit Ducati habe ich eine Familie gefunden und dieses Jahr war etwas ganz Besonderes für mich.»

Die Entwicklung des Desmo450 MX wird in den kommenden Wochen mit den ersten Tests von Jeremy Seewer fortgesetzt, der im kommenden Jahr als offizieller Ducati-Werksfahrer in der MXGP ausrücken wird. Für die Testfahrer Alessandro Lupino und Antonio Cairoli geht es direkt mit der Entwicklungsarbeit des 250er-Modells weiter.

Die Ducati Desmo450 MX hat damit ihre Serienreife erreicht und kann schon ab Anfang 2025 bei ausgewählten Händlern bestellt werden. Die Auslieferung der ersten Modelle ist ab Juni geplant.

2025 plant Ducati mit der 250er die gleiche Strategie. Das kleine Motorrad soll dann 2026 die Serienreife erreicht haben.

Ergebnis Italienische Elite Meisterschaften Arco:



1. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 1-1

2. Jan Pancar (SLO), KTM, 2-2

3. Alessandro Lupino (I), Ducati, 4-3

4. Cedric Soubeyras (F), Kawasaki, 3-5

5. Alvin Östlund (S), Honda, 5-4

Meisterschaftsendstand:



1. Alessandro Lupino (I), Ducati, 2174

2. Giuseppe Tropepe (I), Honda, 1431

3. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 1370