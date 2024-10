Valkenswaard: Kay de Wolf bietet Jeff Herlings Paroli

Jeffrey Herlings siegte in Valkenswaard

Auf dem früheren WM-Kurs in Valkenswaard (NL) setzte sich Red Bull KTM Werksfahrer nur ganz knapp gegen MX2-Weltmeister Kay de Wolf (Husqvarna) durch, der ein glänzendes 450er Debüt abliefern konnte.

So hatte sich das der niederländische Sandkönig Jeffrey Herlings (KTM) sicher nicht vorgestellt: Der frisch gekürte MX2-Weltmeister Kay de Wolf zog bei seinem 450er Renn-Debüt im ersten Lauf und dazu noch im Sand von Valkenswaard den Holeshot und konnte Herlings bis zum Ende des Rennens auf Distanz halten. Im Ziel trennten de Wolf und Herlings nur 2,4 Sekunden. Mit fast 50 Sekunden Rückstand wurde der belgische JM Honda-Pilot Brent van Doninck Dritter. De Wolf und Herlings fuhren in Valkenswaard in ihrer eigenen Liga.

Im zweiten Lauf konnte sich Herlings dann aber doch noch revanchieren. Dank seines besseren zweiten Laufs wurde er am Ende Tagessieger, punktgleich mit Kay de Wolf, der im zweiten Lauf nur 6 Sekunden nach 'The Bullet' die Ziellinie überquerte. Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts wurde mit einem 4-3-Ergebnis Dritter.

In welcher Klasse Kay de Wolf im kommenden Jahr antreten wird, ist derzeit noch ungewiss. Zunächst möchte sich der Niederländer beim US Supercross beweisen. Dass er schon heute den Speed für die MXGP hat, stellte er in Valkenswaard eindrucksvoll unter Beweis.

Ergebnis Dutch National Valkenswaard:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-2

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 4-3

4. Brent van Doninck (B), Honda, 3-4