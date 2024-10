Maggiora: Siege für Gautier Paulin und Mike Brown

Das Zweitakt-Spektakel der Motocross-Legenden auf der Traditionspiste von Maggiora in Norditalien war ein Klassentreffen der einstigen Ikonen der 1990er-Jahre, die sich auch diesmal spektakuläre Duelle lieferten.

Die Zweitakt-Trophy am 12. und 13. Oktober im Maggiora Park war trotz schwieriger Bedingungen ein Spektakel. Die Motocross-Legenden mit unzähligen WM- und US-Titeln wurden in zwei Altersklassen eingeteilt. In der Klasse der Fahrer ab 45 Jahren dominierte der US-Amerikaner Mike Brown (52) – er konnte sich beide Rennsiege holen.

Der italienische Lokalmatador Alex Puzar (55) – stilecht wie in den 1990ern in rein weißem Outfit – konnte in beiden Läufen auf das Podium fahren, hatte jedoch gegen Brown über die Distanz keine Chance. Puzar landete auf Gesamtrang 3 hinter Jeremy McGrath (52), einer weiteren Ikone des Sports. Rang 5 ging an Jeff Emig (53), der auf der Traditionsstrecke nahe des Lago Maggiore eine Husqvarna einsetzte.

Einer der letzten Verpflichtungen der Veranstalter von Maggiora um Besitzer Stefano Avandero war der Belgier Stefan Everts (51), der wegen der Verletzung von Sohn Liam (KTM) nun unverhofft mehr Zeit hat. Der zehnfache Champion würgte aber seine 500er-Honda aus den frühen 1990er-Jahren gleich beim Start zum ersten Durchgang ab und musste dem Feld hinterher hetzen.

In der Kategorie unter 45 Jahren duellierten sich in beiden Rennen die Franzosen Gautier Paulin (34) und Christophe Pourcel (36) – mit dem besseren Ende für Paulin, der im Jahr 2020 seine Profi-Karriere beendet hatte.

Unter den begeisterten Zuschauern war auch der ehemalige US-Motocross-Profi Broc Glover (64). Darüber hinaus war der aktuelle Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini Zaungast in Maggiora. Zur Freude der vielen Zuschauer waren bei der großen Zweitakt-Fete auch unzählige Weltmeister-Bikes aus vergangenen Jahrzehnten ausgestellt.