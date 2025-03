Studie Grizzlar EMX 30 - Elektro-Bike aus Deutschland

Niklas Bloemen ist ein innovativer Tüftler aus Deutschland, der den Elektro-Crosser Grizzlar EMX 30 entwickelt. Das Motorrad wird mit Niederspannung betrieben und soll über einen verstellbaren Steuerkopfwinkel verfügen.

Zugegeben: Motocross mit E-Bikes sind nicht jedermanns Sache. Der Sound der Motoren gehört zum Motocross einfach dazu wie das sprichwörtliche Salz in der Suppe. Wer sich aber unvoreingenommen mit der Thematik auseinandersetzt, kann beim Thema E-Motocross durchaus auch positive Aspekte finden. Das Thema Nachwuchsgewinnung ist ein Beispiel, bei dem dieses Konzept zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Jüngsten können auf E-Bikes ihre ersten Runden in Papas Garten drehen, ohne sich dabei den Groll der Nachbarschaft einzuhandeln.

Niklas Bloemen ist ein deutscher Tüftler, der ein eigenständiges Konzept für Motocross-Motorräder mit Niederspannungstechnik entwickelt. Mit Batteriespannungen unter 60 Volt schlägt er einen eigenen Weg ein und setzt dabei auf ein sehr spezielles Rahmen- und Kühlungs-Konzept. Er betont, dass das E-Bike vergleichsweise wartungsarm ist und dem Sportler damit mehr Trainingszeit zur Verfügung steht.

Mit dem angedachten Rahmen soll sogar der Steuerkopfwinkel variabel einstellbar sein. Der Lenkkopf ist bei den heute verwendeten Rahmenkonzepten im Motocross mit dem Hauptrahmen verschweißt und der Winkel ist damit festgelegt. Das E-Bike ist so konstruiert, dass sich der Winkel des Steuerkopfs jederzeit anpassen lässt. Ob dieses Konzept im harten Motocross-Alltag mit immer weiteren Sprüngen tatsächlich genügend Stabilität gewährleistet, werden wohl erst spätere Tests zeigen.

Tatsache ist: Bei Niklas Bloemen ist viel Motivation und Innovationsfreude am Start und der junge Unternehmer sucht zur Zeit nach Partnern für sein Projekt.

Weitere Informationen unter https://www.grizzlar.de