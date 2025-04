Maximilian Werner (KTM): Wieder die Schulter verletzt

Bei einem Crash während der Eröffnungsrunde der britischen Motocross-Meisterschaften im Hawkstone Park am vergangenen Wochenende kugelte sich der deutsche Gabriel SS24-Pilot Maximilian Werner die Schulter aus.

Maximilian Werner startet in diesem Jahr neben seinem niederländischen Teamkollegen Gyan Doensen für das Team Gabriel SS24 des früheren Grand-Prix-Piloten Shaun Simpson. Werner und Doensen starteten am vergangenen Wochenende im Hawkstone Park zur Eröffnungsrunde der britischen Motocross-Meisterschaften. Für Werner endete der Tag erneut im Desaster. Nachdem er sich bereits beim Saisonvorbereitungsrennen im niederländischen Lierop eine Schulterverletzung zugezogen hat, erwischte es ihn in England erneut und wieder ist seine Schulter betroffen.

«Es war mein erstes Rennen bei den britischen Meisterschaften», erklärte der Deutsche. «Ich fühlte mich am Sonntagmorgen ziemlich gut. Das Qualifying beendete ich in meiner Gruppe als Zweiter. Ich erwischte von Starplatz 3 keinen guten Start, aber ich schaffte es, gut um die erste Kurve zu kommen und rangierte danach schon im Bereich von Platz 7. Dan erhielt ich einen Schubser von hinten und landete im Wasser neben der Strecke und blieb dort erst einmal stecken. Ich konnte das Rennen zwar fortsetzen, doch bei meiner Aufholjagd hat nach zwei Runden ein anderer Fahrer vor mir im Sprung die Spur gewechselt und ich bin voll auf ihm gelandet. Dabei habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Das Leben ist manchmal hart, aber ich werde alles geben, um stärker zurückzukommen.»

Werner rangiert in der EMX250 nach zwei absolvierten Events auf Tabellenplatz 14. Der nächste Lauf der EMX250 wird in knapp zwei Wochen in Arco di Trentino (Italien) ausgetragen.