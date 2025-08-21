R.I.P. - Gedenken an verunglückten Luca Lier (35)

Die deutsche Motocross-Szene ist bestürzt über den tragischen Tod von Luca Lier (35), der in der Nacht von Sonntag zu Montag bei einem Motorradunfall auf der Straße ums Leben kam.

Der 35-jährige Luca Lier aus Borchen bei Paderborn verunglückte in der Nacht von Sonntag auf Montag (18. August) bei einem Motorradunfall auf einer Kreisstraße in der Nähe seines Heimatorts tödlich. Seine Leidenschaft waren Motocross und Motorräder. Wenn Luca nicht auf dem Rennplatz war oder trainierte, arbeitete tagsüber als Mechaniker-Meister im Motorradhaus Berlage. Luca war im Amateurbereich der Landesmeisterschaften sowie bei den Cross-Finals aktiv. Am kommenden Wochenende wollte er in Westerhausen für das Team Sachsen-Anhalt antreten.

Die Veranstalter der Cross Finals in Westerhausen haben angekündigt, bei der Vorstellung der Teams eine Schweigeminute zu seinem Gedenken einzulegen.

Besonders tragisch ist die familiäre Situation: Seine Ehefrau Gina Marie (Piepke) ist ebenfalls eine passionierte Motocross-Sportlerin. Sie nahm 2024 an der WMX Damen-WM teil. Gina Marie ist in Erwartung ihres gemeinsamen Kindes. Sie schrieb in den sozialen Medien: «Kein Post kann dem gerecht werden, was du bist. Unendlich viele Bilder und Momente, die fehlen. Du bist mein ein und alles und ich wünschte, wir hätten noch so viel mehr Zeit gehabt. Ich bin so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast und dankbar für all die Liebe, die du mir geschenkt hast. Ich weiß, du würdest dir wünschen, dass keiner traurig ist. Aber ohne dich, der mich immer wieder tröstet, ist es schwer.»

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir allen Hinterbliebenen, Angehörigen und Freunden viel Kraft in diesen schweren Stunden. R.I.P.