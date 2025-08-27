WSX-Fahrer-Lineup: Top-Stars vereinzelt mit Wildcard

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Thoralf Abgarjan
Die WSX wirbt mit großen Namen
© WSX

Die WSX wirbt mit großen Namen

Für dieses Jahr kündigte Serienpromoter SX Global weitere Top-US-Stars an. Diese werden aber nur an vereinzelten Rennen mit einer Wildcard antreten. Ken Roczen und Eli Tomac werden nur in Kanada und Australien starten.
Die FIM-Supercross-WM (WSX) beginnt am 18. Oktober in Malaysia. Serienvermarkter SX Global veröffentlichte jetzt das bestätigte Fahrer-Lineup. Große Stars wie Ken Roczen, Eli Tomac, Tom Vialle, Cooper Webb, Jason Anderson oder Justin Cooper  werden allerdings nur als Wildcard-Piloten an ausgewählten Rennen teilnehmen.

18.10. Malaysia

TBA

8.11. Argentinien:

Jason Anderson
Tom Vialle
Justin Cooper

15.11. Kanada

Ken Roczen
Eli Tomac
Justin Cooper

29.11. Australien

Ken Roczen
Eli Tomac
Cooper Webb
Tom Vialle

13. 12. Südafrika

TBA

Ansonsten sind als Stammfahrer Jordi Tixier, Greg Aranda und Maxime Desprey bestätigt. Der französische WM-Pilot Quentin Prugnieres wird an der Seite von Justin Hill für das Team Bud Racing Kawasaki antreten.

Bestätigte Teams und Fahrer:
Pipes Motorsports:

TBC
Kyle Chisholm (USA), SX2
Robbie Wageman (USA), SX2

Quad Lock Honda:

Joey Savatgy (USA), SX1
TBC
Shane McElrath (USA), SX2
Brodie Connolly (NZL), SX2

Motoconcepts:

Austin Politelli (USA), SX1
Ryan Breece (USA), SX1
Noah Viney (CAN), SX2
Cullin Park (USA), SX2

Bud Racing Kawasaki:

Justin Hill (USA), SX1
Quentin Prugnieres (F), SX1
Cole Thompson (CAN), SX2
Kyle Peters (USA), SX2

Rick Ware Racing:

Henry Miller (USA), SX1
Devin Simonson (USA), SX1
Enzo Lopes (BRA), SX2
Coty Schock (USA), SX2

GSM:

Greg Aranda (F), SX1
Jordi Tixier (F), SX1
Max Anstie (GB), SX2
Maxime Desprey (F), SX2

Stark Future:

TBC

