WSX-Fahrer-Lineup: Top-Stars vereinzelt mit Wildcard
Die WSX wirbt mit großen Namen
Die FIM-Supercross-WM (WSX) beginnt am 18. Oktober in Malaysia. Serienvermarkter SX Global veröffentlichte jetzt das bestätigte Fahrer-Lineup. Große Stars wie Ken Roczen, Eli Tomac, Tom Vialle, Cooper Webb, Jason Anderson oder Justin Cooper werden allerdings nur als Wildcard-Piloten an ausgewählten Rennen teilnehmen.
18.10. Malaysia
TBA
8.11. Argentinien:
Jason Anderson
Tom Vialle
Justin Cooper
15.11. Kanada
Ken Roczen
Eli Tomac
Justin Cooper
29.11. Australien
Ken Roczen
Eli Tomac
Cooper Webb
Tom Vialle
13. 12. Südafrika
TBA
Ansonsten sind als Stammfahrer Jordi Tixier, Greg Aranda und Maxime Desprey bestätigt. Der französische WM-Pilot Quentin Prugnieres wird an der Seite von Justin Hill für das Team Bud Racing Kawasaki antreten.
Bestätigte Teams und Fahrer:
Pipes Motorsports:
TBC
Kyle Chisholm (USA), SX2
Robbie Wageman (USA), SX2
Quad Lock Honda:
Joey Savatgy (USA), SX1
TBC
Shane McElrath (USA), SX2
Brodie Connolly (NZL), SX2
Motoconcepts:
Austin Politelli (USA), SX1
Ryan Breece (USA), SX1
Noah Viney (CAN), SX2
Cullin Park (USA), SX2
Bud Racing Kawasaki:
Justin Hill (USA), SX1
Quentin Prugnieres (F), SX1
Cole Thompson (CAN), SX2
Kyle Peters (USA), SX2
Rick Ware Racing:
Henry Miller (USA), SX1
Devin Simonson (USA), SX1
Enzo Lopes (BRA), SX2
Coty Schock (USA), SX2
GSM:
Greg Aranda (F), SX1
Jordi Tixier (F), SX1
Max Anstie (GB), SX2
Maxime Desprey (F), SX2
Stark Future:
TBC