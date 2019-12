MotoGP

Jorge Lorenzo: Abschiedsbesuch bei Honda in Japan

Von Bali ging es für Jorge Lorenzo weiter nach Japan zum «HRC Thanks Day», wo er Abschiedsgeschenke in Empfang nahm und auf erfolgreiche Honda-Zweirad-Stars traf. Marc Márquez fehlte hingegen.

Beim Saisonfinale in Valencia bestritt Jorge Lorenzo das letzte MotoGP-Rennen seiner beeindruckenden Karriere – nach 18 WM-Jahren, fünf WM-Titeln, 68-GP-Siegen, 152 Podestplätzen und 69 Pole-Positions. Danach gönnte sich der 32-Jährige eine dreiwöchige Auszeit auf der indonesischen Insel Bali, ehe es weiter nach Japan ging.

Auch wenn Lorenzo und die RC213V nie zum erhofften Dream-Team wurden und 2019 kein einziger Top-10-Platz gelang, feierte Honda den fünffachen Weltmeister am Freitag beim «HRC Thanks Day» noch einmal gebührend. So überreichte ihm HRC-Präsident Hiroshi Nomura ein gerahmtes Bild von den Feierlichkeiten in Valencia, wo Repsol Honda dem Ducati-Werksteam im Finish noch den Team-Titel streitig machte und somit die «Triple Crown» für den japanischen Hersteller sicherte: Ein versöhnlicher Abschluss für das schwierige Honda-Jahr des Mallorquiners.

MotoGP-Champion Marc Márquez fehlte nach seiner Schulter-OP beim HRC-Event zum Saisonabschluss, dafür traf sein Teamkollege aus der Saison 2019 unter anderen MXGP-Weltmeister Tim Gajser und Trial-Dominator Toni Bou. Lorenzo schoss Erinnerungsbilder mit Takeo Yokoyama, MotoGP-Projektleiter der Honda Racing Corporation, und dem LCR-Honda-Piloten Takaaki Nakagami – und seiner Honda RC213V: «Mein wahrscheinlich letztes Foto mit dieser schönen Rothaarigen», kommentierte der dreifache MotoGP-Champion mit einem Schmunzeln.