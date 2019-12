MotoGP

Für MotoGP-Fans: Sammlerstücke für den guten Zweck

Suzuki-Ass Alex Rins war beim MotoGP-Saisonabschluss in Valencia mit einem Spezialhelm unterwegs, der für krebskranke Kinder unter den Hammer kommt. Kurz vor Weihnachten zeigen sich viele Stars solidarisch.

Alex Rins und sein Suzuki-Teamkollege Joan Mir unterstützen die «Fundación Uno Entre Cien Mil» im Kampf gegen die Leukämie bei Kindern. Dafür kommen jetzt jeweils ein Paar signierte Stiefel unter den Hammer. Der zweifache Saisonsieger und WM-Vierte stellte zudem seinen Nolan-Helm im Spezialdesign zur Verfügung, den er beim Saisonfinale der MotoGP-WM in Valenica trug. Die Versteigerung endet am 22. Dezember.

Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für eingefleischte Motorrad-Fans ist, wird vielleicht auch auf der Seite von Mathias Bellino fündig: Dort bieten Zweirad-Stars, darunter MotoGP-Pilot Johann Zarco, Supercross-Star Ken Roczen oder MXGP-Weltmeister Tim Gajser, besondere Sammlerstücke an.



Der Erlös kommt in diesem Fall Bellino zugute: Der zweifache Enduro-Weltmeister ist seit einem Sturz in der Cross-Country-WM bei der «Desafío Ruta 40» in Argentinien Ende August 2018 gelähmt.