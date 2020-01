MotoGP

Red Bull KTM: Virtuelle MotoGP-Teampräsentation

Ducati machte gestern den Anfang, die MotoGP-Teams von KTM werden sich am 18. Februar offiziell vorstellen: Den Fans bietet eine ausschließlich digitale Präsentation tiefe Einblicke.

Motorrad-Fans sollten sich den 18. Februar im Kalender anstreichen: Um 18 Uhr beginnt dann unter dem Motto «All eyes on chapter four» die digitale Teamvorstellung der KTM-Truppe, bei der sich jeder auf die vierte MotoGP-Saison des österreichischen Herstellers einstimmen kann – bequem von zu Hause aus über Facebook, Instagram und Youtube auf folgenden Accounts: KTM, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull Motorsports und Red Bull TV.

Dabei wird nicht nur das neue Design enthüllt. Die Red Bull-KTM-Werksfahrer Pol Espargaró und Brad Binder, das Tech3-Duo Miguel Oliveira und Iker Lecuona sowie das KTM-Management geben in Videobeiträgen und exklusiven Interviews tiefe Einblicke in ihre Ziele und Erwartungen für die anstehende Saison.

Das Ducati Team eröffnete am Donnerstagabend in Bologna den Reigen der Teamvorstellungen für die MotoGP-Saison 2020, Repsol Honda zieht am 4. Februar nach. Während sich das Weltmeister-Team um Marc und Alex Márquez in Jakarta präsentiert, nutzen Yamaha und Suzuki am 6. Februar den Sepang International Circuit, um Mannschaft und Design zu präsentieren.

MotoGP-Teamvorstellungen 2020

23. Januar: Ducati Team in Bologna, Italien

4. Februar: Repsol Honda Team in Jakarta, Indonesien

6. Februar: Suzuki, Yamaha und Petronas Yamaha SRT auf dem Sepang International Circuit, Malaysia

18. Februar: KTM, virtuelle Präsentation

MotoGP-Tests in der Pre-Season 2020

Sepang, 2. bis 4. Februar 2020 (dreitägiger Shakedown-Test)

Sepang, 7. bis 9. Februar 2020 (dreitägiger offizieller Test)

Katar, 22. bis 24. Februar 2020 (dreitägiger offizieller Test)