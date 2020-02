MotoGP

Takaaki Nakagami (Honda): «So wie bei Marc Márquez»

LCR-Honda-Fahrer Takaaki Nakagami sitzt am Freitag erstmals seit dem Grand Prix in Motegi 2019 wieder im Sattel einer MotoGP-Maschine. Nach seiner Schulter-Operation ist er noch nicht komplett genesen.

Die Winterpause der MotoGP-Weltmeisterschaft geht am kommenden Wochenende mit den Testfahrten in Sepang zu Ende. Von Freitag bis Sonntag werden sich die Fahrer und Teams auf dem Sepang International Circuit auf die neue Saison, die erstmals aus 20 Rennen besteht, vorbereiten. Honda-Pilot Takaaki Nakagami befindet sich nach seiner Operation an der rechten Schulter letzten Oktober, noch nicht im besten körperlichen Zustand und befürchtet noch nicht komplett einsatzfähig zu sein.

«Mir geht es nicht so schlecht, aber leider ist die Schulter noch nicht zu 100% fit und es war ein harter Winter für mich. Ich habe gelesen, wie es Marc geht und wie die Situation mit seiner Schulter ist, er hat auch noch einige Probleme, das ist bei mir ähnlich», gab der Japaner am Donnerstag zu. «Ich weiß nicht wie ich die drei Testtage überstehe, denn nach der Operation im Oktober sind drei Monate vergangen, in denen ich auf keinem MotoGP-Motorrad saß. Zu Beginn müssen wir schauen, wie das Feedback des Bikes sein wird, ich bin noch ziemlich besorgt, wie meine Schulter sich verhalten wird, während ich auf der Strecke bin.»

«In Sepang ist es immer anstrengend, aber mit der Verletzung werden es drei schwierige Tage. Dennoch haben wir viele Dinge zu testen. Neben einigen Einstellungen am Chassis werden wir uns auf den Grip mit dem Motorrad konzentrieren. Insgesamt haben wir eine Liste mit Testarbeiten abzuhaken, damit bin ich glücklich, denn im letzten Jahr hatte ich kaum etwas zu testen. Wir werden es ruhig angehen lassen, denn wir müssen in die Zukunft schauen und vor allem auf den nächsten Test in Katar, wo ich dann hoffentlich voll einsatzfähig sein werde», erklärte Nakagami, der 2020 weiterhin der einzige Japaner in der Königsklasse sein wird.

«Letzten Samstag und Sonntag bin ich Motocross gefahren, das war okay, aber am nächsten Tag schmerze mein gesamter Körper», sagte der Honda-Fahrer und erklärte: «Ich bin froh, dass ich mich direkt nach dem Motegi-GP operieren lassen habe, denn nach drei Monaten geht es mir immer noch nicht perfekt, wäre der Eingriff später gewesen, wäre es sicherlich noch schlimmer. Wir werden einige kurze Tests fahren und weniger Longruns, um die Schulter zu schonen. Wenn ich mich nach zwei Tagen gut fühle, werden wir vielleicht am Ende einen Longrun probieren. Das Problem ist die fehlende Kraft in der Schulter. Um ein MotoGP-Bike zu steuern, ist das nicht sehr gut.»