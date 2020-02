MotoGP

MotoGP in Katar auf Servus TV: Das große Bruderduell

Zum MotoGP-Saisonauftakt in Doha (Katar) werden am 7. und 8. März 2020 erneut Eve Scheer, Alex Hofmann, Stefan Bradl, Andrea Schlager, Gustl Auinger und Christian Brugger für ServusTV im Einsatz sein.

Wie wird sich Moto2-Weltmeister Álex Márquez im Werksteam von Repsol Honda gegen seinen Bruder Marc Márquez behaupten? Kann KTM mit dem komplett neuen Bike den Rückstand auf die Spitzenteams verkürzen? Wird 2020 das Abschiedsjahr von Motorrad-Rennsport-Ikone Valentino Rossi? Alle Antworten auf die spannenden Fragen der neuen MotoGP-Saison und vor allem spektakulärste Rennaktion gibt es wieder:

Ab 7. März 2020 live auf ServusTV.

Am Samstag werden jeweils die Qualifyings in der Moto3, Moto2 und MotoGP sowie das vierte freie Training der MotoGP LIVE gezeigt. Am Sonntag sind dann (ebenfalls LIVE) die Rennen in allen drei Klassen zu sehen. Dazu liefert ServusTV zahlreiche Feature-Stories, Vorschauen, Nachberichte und Hintergrund-Geschichten. Zudem umfassen die Übertragungen die MotoE sowie den Red Bull Rookies Cup für Nachwuchsfahrer.

Der Rennkalender wurde in diesem Jahr auf 20 Meetings aufgestockt. Am 12. Juli 2020 feiert der Grand Prix von Finnland auf dem KymiRing in Iitti, etwa 40 Kilometer östlich von Lahti, seine Premiere. Die Saison-Höhepunkte aus deutschsprachiger Sicht bilden am 21. Juni 2020 der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring und am 16. August 2020 der Grand Prix von Österreich auf dem einzigartigen Red Bull Ring am Spielberg.

Neben der MotoGP zeigt ServusTV alle 13 Veranstaltungen der Superbike-WM vom Auftakt am 29. Februar und 1. März 2020 in Australien bis zum Finale am 10. und 11. Oktober in Argentinien. Nach zwei Jahren Absenz kehrt das Championat für seriennahe Motorräder nach Deutschland zurück, die Motorsport Arena Oschersleben trägt die WM-Läufe am 1. und 2. August aus. Der Kommentator ist Philipp Krummholz, als Experten wechseln sich Stefan Bradl, Stefan Nebel und Gustl Auinger ab.

Grand Prix Von Katar 2020 auf ServusTV

Samstag (7. März)

13:15 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

13:30 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

14:25 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

15:20 Uhr: 4. freies Training MotoGP LIVE

16:00 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

Sonntag (8. März)

12:20 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

13:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

14:20 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

16:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

Zahlen und Fakten zum Grand Prix von Katar

• Der Kurs ist 5,400 Kilometer lang, die längste Gerade misst 1068 Meter

• Auf dem Losail Circuit in Doha gibt es sechs Links- und zehn Rechtskurven

• Die Strecke wurde 2004 erbaut, das erste Rennen fand am 2. Oktober 2004 statt

• Der Kurs wurde in weniger als einem Jahr von über 1000 Arbeitern für 50 Mio. Euro fertiggestellt

• Seit 2007 findet in Katar der Saisonauftakt statt

• Seit 2008 als Nachtrennen ausgetragen

• Es werden 500 Kilometer Kabel, 3600 Lichtquellen und 1200 Flutlichtmasten verbaut

• An einem Grand Prix-Wochenende wird Strom für 3000 Durchschnittshaushalte verbraucht (bzw. Flutlicht für 70 Fußballfelder oder eine beleuchtete Straße von Doha nach Moskau)

• Es kommen bei jedem Grand Prix 44 13-Megawatt-Generatoren zum Einsatz

• Das Layout wurde von einer Safety-Commission um Valentino Rossi, Sete Gibernau, Kenny Roberts Jr. und Nobuatsu Aoki abgenommen

• In Doha regnet es im Schnitt 8,8 Tage im Jahr

• Die durchschnittliche Track-Temperatur beträgt am Tag 45,5°C

• Die durchschnittliche Track-Temperatur beträgt bei Nacht 22,8°C

• Der Losail Circuit in Doha ist einer der Kurse mit dem höchsten Spritverbrauch