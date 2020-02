MotoGP

Sepang 16 Uhr: 4. Viñales – Pol Espargaró auf Platz 6

Es sind in Sepang heute noch zwei Stunden zu fahren, bisher hält Jack Miller die Bestzeit. Viñales verbesserte sich auf Platz 4. Marc Márquez liegt an 7. Stelle vor Rossi.

Am zweiten Testtag in Sepang/Malaysia hielt sich Jack Miller auf der Pramac-Ducati auch um 16 Uhr Ortzzeit (9 Uhr in Mitteleuropa) noch an erster Stelle. Aber dahinter passierten einige Veränderungen. Es gab zwar eine fast zweistündige Mittagspause, und die meisten Asse werden die weichen Reifen für eine Zeitenjagd erst nach 17 Uhr montieren. Aber Maverick Viñales verbesserte sich vom siebten auf den vierten Platz, und auch Valentino Rossi fuhr etwas schneller als vor 13 Uhr. Weiter hinten verdrängte Rookie Brad Binder auf der Red Bull KTM seinen Vorgänger Johann Zarco vom 18. Platz.

Es gab aber teilweise deutliche Veränderungen gegenüber Freitag, weil der Franzose Fabio Quartararo heute erstmals auf einer neuen 2020-Yamaha sitzt und deshalb zurückfiel.

Das Aprilia Racing Team Gresini liegt mit Aleix Espargaró an zehnter Stelle, Teamkollege Bradley Smith bekam für den Samstag ebenfalls eine neue Aprilia-RS-GP20-Maschine.

Eine erstaunliche Vorstellung lieferte am Samstag der Spanier Joan Mir, der Moto3-Weltmeister von 2017: Er hält sich nur 0,090 Sekunden hinter Miller und scheint bei Suzuki in seiner zweiten MotoGP-Saison eine ernsthafte Bedrohung für den zweifachen MotoGP-Sieger Alex Rins zu werden.

Zum Vergleich für die aktuellen Rundenzeiten: 2019 stand Fabio Quartararo in Sepang mit 1:58,303 min auf der Pole-Position.

MotoGP-IRTA-Test, Samstag, 8. Februar, 16 Uhr

1. Jack Miller, Ducati, 1:58,641

2. Joan Mir, Suzuki, + 0,090

3. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,190

4. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,252

5. Alex Rins, Suzuki, + 0,337 sec

6. Pol Espargaró, KTM, +0,348

7. Marc Márquez, Honda, + 0,456

8. Valentino Rossi, Yamaha, 0,475

9. Fabio Quartararo, Yamaha, 0,516

10. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,583 sec

11. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,616

12. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,672

13. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,701

14. Miguel Oliveira, KTM, + 0,724

15. Cal Crutchlow, Honda, + 0,782

16. Alex Márquez, Honda, + 1,020

17. Dani Pedrosa, KTM, + 1,167

18. Brad Binder, KTM, + 1,339

19 Johann Zarco, Ducati, + 1,184

20. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 1,645

21. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,706

22. Iker Lecuona, KTM, + 1,755

23. Tito Rabat, Ducati, + 1,836

24. Bradley Smith, Aprilia, + 2,478

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205