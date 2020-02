MotoGP

Reale Avintia Ducati: Zu früh für Schlussfolgerungen

Ducati-Neuzugang Johann Zarco erreichte bei seinem Einstand im Reale Avintia Racing Team in Sepang den 19. Platz. Sein Teamkollege Tito Rabat beendete den ersten Tag des MotoGP-IRTA-Tests auf dem 22. Rang.

Beim offiziellen MotoGP-IRTA-Test in Sepang treffen die Teams und Piloten der MotoGP-WM erstmals in diesem Jahr zu offiziellen Testfahrten aufeinander. Das Reale Avintia Racing Team erreichte in Malaysia mit Johann Zarco den 19. Platz und sein Teamkollege Tito Rabat lande auf Position 22 der Zeitenliste vom Freitag, dem 7. Februar 2020.

Für Zarco war es der erste Kontakt mit der Ducati Desmosedici GP19, seinem neuen Motorrad für die kommende Saison. Der 29-jährige Franzose erreichte auf dem 5,542 Kilometer langen Sepang International Circuit eine persönliche Bestzeit von 2:00:464 Minuten und belegte den 19. Platz, nachdem er an einem ersten Testtag insgesamt 54 Runden und damit fast 300 Kilometer zurücklegte.

Sein 30-jähriger Teamkollege Esteve «Tito» Rabat, der bereits bei Testfahrten in Valencia und Jerez die Gelegenheit hatte, das neue Motorrad zu pilotieren, beendete den ersten Testtag in Malaysia auf dem 22. Platz mit einer schnellsten Runde von 2:00:750 Minuten und war dabei genau wie Zarco für insgesamt 54 Runden auf der Strecke.

«Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich ein bisschen schneller bin», gestand Zarco. «Ich konnte allerdings viel lernen und habe eine ordentliche Runden-Distanz zurückgelegt. Als es nicht vorwärts ging, bin ich ruhig geblieben und habe versucht, meine Reserven zu finden, um die Ducati schneller bewegen zu können. Ich habe ein gutes Gefühl, denn ich habe gesehen, welch ein großes Potential in der Ducati schlummert.»

«Am Freitagmorgen war ich sehr zufrieden», berichtete Rabat. «Wir haben die Reifen nicht gewechselt und ich fühlte mich sehr gut auf meinem Motorrad. Allerdings ist es noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, denn das war nur der erste Testtag. Am Nachmittag setzte Regen ein und wir fuhren dann nur noch wenige Runden.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar 2020

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205