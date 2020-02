MotoGP

Miguel Oliveira und KTM noch nicht bei 100 Prozent

Nach dem ersten Testtag der MotoGP-Klasse ist Miguel Oliveira nicht ganz zufrieden. Der Red Bull KTM-Tech3-Pilot klagt immer noch über Schmerzen in der operierten Schulter. Insgesamt ist er aber zuversichtlich.

Der erste IRTA-Testtag der MotoGP-Klasse in Malaysia ist vorbei und Miguel Oliveira beendet den Freitag auf seiner KTM in 2:00,131 min auf Platz 16. Red Bull Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal liebäugelte nach den Shakedown-Tests damit, dass der Portugiese bei der Zeitenjagd unter die besten zehn Fahrer vordringen könnte. Diese Hoffnungen dämpfte Oliveira vorerst etwas: «Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, aber das wussten wir vorher.»

Ein Grund dafür ist auch seine körperliche Verfassung: Nach seinem Sturz im vierten freien Training auf Phillip Island wurde der 25-Jährige erst im November 2019 an der Schulter operiert. Er gesteht: «Bei den Bremspunkten ist es immer noch sehr schmerzhaft.» Trotzdem zeigt er sich nach dem Testtag in Sepang, der zwischenzeitlich von einer knapp einstündigen Regenpause unterbrochen wurde, zuversichtlich. Beim ersten Rennen werde er wieder vollständig hergestellt sein und dann «werden wir schauen, dass wir das Rennen auch beenden».

Das KTM-Kundenteam, das von den beiden Testfahrern Mika Kallio und Dani Pedrosa auf und abseits der Strecke unterstützt wird, hat bei dem dreitägigen Test ein großes Programm abzuspulen. Die Aufgaben für Oliveira, der vor seinem zweiten Jahr in der Königsklasse steht, und seinen Teamkollegen Iker Lecuona: «Wir müssen filtern, welche Bereiche wir zuerst angehen, um beim Saisonstart mitmischen zu können.» Der Startschuss für die Weltmeisterschaft fällt am 8. März in Katar.

Aktuell sei man, obwohl Oliveira auch den dreitägigen Shakedown-Test absolviert hatte, noch nicht am Maximum der Leistungsfähigkeit angelangt. Ein weiteres Ziel für die kommenden Tage: «Ich hoffe, wir können einen Tag einplanen, um die richtige Abstimmung zu finden. Dann können wir auch eine wettbewerbsfähige Runde hinlegen.» Lecuona belegte übrigens den 20. Platz und liegt damit etwa 0,4 sec hinter Oliveira, der 49 Runden absolvierte.

In der Vergangenheit sei sein Schützling «kein verbissener Wintertester» gewesen, meinte Poncharal. Doch nach dem ersten Tag scheint Oliveira sowohl seine körperlichen Defizite als auch die seiner Maschine schnellstmöglich aufholen zu wollen. Mit gutem Grund: Schließlich wünscht sich sein Chef spätestens zum Abschluss der Testtage in Malaysia einen Platz unter den Top-Ten.

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205