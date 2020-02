MotoGP

Nur kleine Fortschritte bei Suzuki: Aber Alex Rins 3.

Die Suzuki-Werksfahrer Alex Rins und Joan Mir hatten am ersten MotoGP-Testtag in Malaysia unterschiedliche Programme. Kleine Fortschritte sehen die beiden Piloten in allen Bereichen.

Beim Team Suzuki Ecstar haben sich die beiden Fahrer Alex Rins und Joan Mir auf unterschiedliche Testprogramme im malaysischen Sepang fokussiert. Während sich Rins auf die Aerodynamik und die Elektronik konzentrierte, feilte Mir vorrangig an seiner Sitzposition. Er erklärte: «Im vergangenen Jahr hatte ich Probleme. Wir scheinen am Freitag aber einen Weg gefunden zu haben, um die Position zu verbessern. Das ist positiv.»



Der Moto3-Weltmeister von 2017 spulte 51 Runden ab und testete das Chassis, den Motor und verschiedene Schwingen an seiner Suzuki GSX-RR. «Diese Tage sind wichtig, um Klarheit zu schaffen. Wir müssen wissen, was funktioniert und was nicht.»

Die Veränderungen seien aber nicht gravierend. Zum Beispiel sei man auf der Geraden nicht viel schneller hinsichtlich des Topspeeds, dafür fühle sich der neue Motor bei der Fahrt angenehmer an, erklärte Mir. Er landete zum Abschluss des Freitags auf dem neunten Platz. «Das war erst der erste Testtag», beschwichtigte der 22 Jahre alte Mir, «wenn wir unsere Arbeit erledigen und noch mehr fahren, dann werden wir uns verbessern.»

Der Fahrbetrieb wurde am Freitag durch einen einstündigen Regenguss beeinträchtigt. «Das hat den Plan verändert», gab Teamkollege Rins zu, «aber auch der Regen war wichtig für die Ingenieure, um weitere Informationen zu erhalten.» Der 24-Jährige, der den Testtag mit einer Rundenzeit von 1:59,195 min, 56 Runden und Rang 3 beendete, geht davon aus, dass er mit seinem Motorrad im Rennen schneller sein wird als im Vorjahr. Außerdem ist er mit dem aktuellen Stand der Leistungsfähigkeit zufrieden: «Wir sind schnell, hatten Grip und haben insgesamt einen guten Job gemacht. Der Samstag wird auch ein guter Tag. Wir werden das neue Chassis fahren und schauen, wie es läuft.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205