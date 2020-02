MotoGP

Alex Márquez (Honda/13.): «Nicht wirklich schnell»

MotoGP-Rookie Alex Márquez (Repsol Honda Racing Team) erreichte beim MotoGP-IRTA-Test auf dem 5,542 Kilometer langen Sepang International Circuit unmittelbar hinter seinem Bruder Marc Márquez den 13. Platz.

Alex und Marc Márquez sind in der Saison 2020 das erste Brüderpaar in der WM-Geschichte, das gemeinsam in einem Werksteam der MotoGP fährt. Der Klassen-Neuling und zweifache Weltmeister Alex Márquez (Moto3/2014 und Moto2/2019) landete beim MotoGP-Irta-Test in Sepang auf dem 13. Platz direkt hinter seinem Bruder Marc Márquez und büßte auf die Bestzeit von Yamaha-Ass Fabio Quartararo 0,973 Sekunden ein.

«Im Vergleich zum Shakedown vor einer Woche fühlte sich das Motorrad jetzt deutlich anders an», berichtete der 23-jährige Spanier. «Es lief nicht schlecht, aber ich war nicht wirklich schnell. Da lag teilweise auch daran, dass ich im Augenblick vorrangig versuche, meinen Fahrstil an das für mich neue Bike anzupassen. Wir müssen nun erst einmal die vielen Daten miteinander vergleichen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen.»

«Ich schaue mir natürlich auch ganz genau an, was meine Konkurrenten machen. Ich beobachte die anderen Piloten auf der Strecke und versuche, wenn es möglich ist, aus ihrem Fahrverhalten zu lernen. Das ist sehr wichtig für mich und hilft mir, meine Linienwahl zu verbessern. Das Grip-Level ist inzwischen auch besser, als beim Shakedown und ich fühle mich auf dem Motorrad deutlich besser, als ich es erwartet hatte.»

«Natürlich sind die Rundenzeiten, die wir Bei den Vorsaisontests erreichen, nur bedingt aussagekräftig», weiß der aktuelle Moto2-Weltmeister. «Wir müssen jetzt Anfang März den MotoGP-Auftakt in Katar abwarten, erst dann werden wir wissen, wie sich die Kräfteverhältnisse in der Realität vor der neuen Saison entwickelt haben.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar 2020

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205