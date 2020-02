MotoGP

Sepang 13 Uhr: Jack Miller vorne – Márquez auf P6

Vor einem Jahr standen nach dem Sepang-Test vier Ducati vorne. Am Samstag lag Jack Miller (Pramac-Ducati) um 13 Uhr auf Platz 1.

Am zweiten Testtag in Sepang/Malaysia präsentierten sich um 13 Uhr (Testbeginn 10 Uhr Ortszeit, 03.00 in Europa) einige überraschende Veränderungen gegenüber Freitag. Denn Fabio Quartararo fährt erstmals die neue 2020-Yamaha und fiel deshalb zurück. Dafür steigerte sich Weltmeister Marc Márquez auf Platz 6. Und Red Bull-KTM-Pilot Pol Espargaró fuhr auf den fünften Platz nach vorne.

Neue Situation beim Aprilia Racing Team Gresini: Da nur zwei neue Aprilia-RS-GP20-Maschinen verfügbar sind, bekam heute auch Bradley Smith eine, dazu haben er und Aleix Espargaró je eine 2019-Maschine in der Box. Testfahrer Smith wird bekanntlich Andrea Iannone in der WM ersetzen, solange der Italiener gesperrt ist.

Stark auch das Suzuki-Duo: Joan Mir ist Zweiter, Alex Rins liegt mit der GSX-RR an vierter Stelle.

Zum Vergleich für die aktuellen Rundenzeiten: 2019 stand Fabio Quartararo in Sepang mit 1:58,303 min auf der Pole-Position.

MotoGP-IRTA-Test, Samstag, 8. Februar, 13 Uhr

1. Jack Miller, Ducati, 1:58,641

2. Joan Mir, Suzuki, + 0,090

3. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,190

4. Alex Rins, Suzuki, + 0,337 sec

5. Pol Espargaró, KTM, +0,348

6. Marc Márquez, Honda, + 0,456

7. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,466

8. Valentino Rossi, Yamaha, 0,514

9. Fabio Quartararo, Yamaha, 0,516

10. Aleix Espargaró, Aprilia, +0,583 sec

11. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,616

12. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,672

13. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,701

14. Miguel Oliveira, KTM, + 0,724

15. Cal Crutchlow, Honda, + 0,782

16. Alex Márquez, Honda, + 1,020

17. Dani Pedrosa, KTM, + 1,167

18. Johann Zarco, Ducati, + 1,184

19. Brad Binder, KTM, + 1,241

20. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 1,645

21. Takaaki Nakagami, Honda, + 1,706

22. Iker Lecuona, KTM, + 1,755

23. Tito Rabat, Ducati, + 1,836

24. Bradley Smith, Aprilia, + 2,478

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205