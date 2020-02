MotoGP

Aleix Espargaró: «Ich will um Podestplätze fighten»

«Unglaublich, wie schnell ich war», sagte Aprilia-Star Aleix Espargaró beim MotoGP-IRTA-Test in Sepang nach Platz 11 am Samstag.

Aleix Espargaró stellte auch am zweiten MotoGP-Testtag auf dem Sepang International Circuit die Schlagkraft der neuen RS-GP 20 unter Beweis, auch wenn er eines der zwei Bikes am Samstag seinem neuen Teamgefährten Bradley Smith überlassen musste. Dazu hatten beide je eine RS-GP19 in der Box. Aleix schaffte Platz 11, auf die Bestzeit von Quartararo fehlten ihm überschaubare 0,652 Sekunden.

«Dass ich heute nur ein Motorrad hatte, beeinträchtigt meinen Testplan natürlich immens. Denn ich habe nur ein neues Motorrad, aber ich habe daran viele unterschiedlichen Dinge zu probieren», erklärte Aleix, der seine vierte Saison für Aprilia abspult. «In drei Tagen konnte ich deshalb zum Beispiel nur ein Federbein und eine Gabel testen. Wir haben beim Motor viel zu probieren, desgleichen bei der Elektronik. Ich bin bei der Rundenanzahl auf jeden Fall limitiert, und ich kann im Moment keine echten Long-runs fahren. Das ist keine leichte Situation. Aber ich habe nicht erwartet, dass ich mit einem so brandneuen Bike so konkurrenzfähig sein werde... Selbst mit 20 Runden alten Reifen konnte ich 1:59 min fahren. Unglaublich, wie schnell ich war.»

«Vielleicht haben nur Viñales, Quartararo und noch ein Fahrer mehr Runden in 1:59 min gedreht als ich. Aber ich bin in der Rennpace in den Top-5 und wie leicht es mir fällt, hier 1:59 zu fahren, ist unglaublich», meinte der Spanier.

Im Vorjahr wetterte Aleix oft über Aprilia, weil das Vorjahres-Motorrad nicht seinen Vorstellungen entsprach und nur mit viel Risiko in die Top-Ten zu befördern war.

«Jetzt, meine Freunde, fühle ich mich stark genug, um Podestplätze anzupeilen. Die neue RS-GP ist ein Bike, das mich nahe ans Podest bringt. Aber es geht nicht um drei einzelne Runden und ein Rennen. Wir müssen das Bike verbessern, damit wir bei jedem Grand Prix ein konkurrenzfähiges Paket haben. Unser Selbstvertrauen muss wachsen. Wie es mit der Zuverlässigkeit bestellt ist, weiß ich nicht, sie wird aber ausschlaggebend sein. In der Vergangenheit war das nicht unsere Stärke. Ich hoffe, mit der neuen Maschine und den neuen Technikern werden sich die Dinge verbessern. Aber niemand bei Aprilia kann das beurteilen. Denn bisher bin ich nie mehr als sechs Runden am Stück gefahren. Bisher haben mir die Ingenieure keinen Long-run erlaubt. Ich hoffe, sie gestatten es mir am Sonntag. Ich denke, ich könnte da sehr, sehr schnell sein. Aber wir müssen Schritt für Schritt machen.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547