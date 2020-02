MotoGP

Marc Márquez (12.): Sturz, wenig Kraft, Ungewissheit

Wegen der mangelnden Kraft in der Schulter konnte Marc Márquez heute in Turn 15 einen harmlosen Slide nicht abfangen. Der Honda-Star steht vor Wochen der Ungewissheit.

Weltmeister Marc Márquez befindet sich in keiner beneidenswerten Situation. Erstens macht ihm die operierte rechte Schulter mehr Sorgen als erwartet, zweitens konnte er deshalb drei Tage lang keine Long-runs fahren, und drittens hat er keine Ahnung, wie stark er in vier Wochen beim Saisonauftakt am 8. März in Katar sein wird.

«Letztes Jahr bin ich in Losail mit der lädierten linken Schulter Zweiter geworden. Aber momentan kann ich überhaupt nicht abschätzen, um wie viel sich mein Zustand in den nächsten Wochen bessert», grübelt der Repsol-Honda-Star.

Marc kam über den zwölften Platz am Sonntag nicht hinaus, er landete hinter dem ebenfalls angeschlagenen KTM-Piloten Oliveira – und verlor 0,423 Sekunden auf den 21-jährigen Wunderknaben Fabio Quartararo, der offenbar von nichts aufzuhalten ist.

«Eigentlich habe ich den Sonntag mit einem guten Gefühl beendet, auch wenn ich im Turn 15 einen harmlosen Crash hatte», schilderte der achtfache Weltmeister. «Ich habe heute das Bike stärker belastet. Eigentlich war ich zu Mittag körperlich mit den Kräften schon am Ende... Aber ich bin trotzdem am Nachmittag wieder rausgefahren. Dieser Sturz hatte vor allem mit meinem körperlichen Zustand zu tun. Normal hätte ich den Slide mitten in der Kurve schon beim Umlegen mit dem linken Ellenbogen abgefangen. Aber ich hatte nicht mehr genug Kraft. Es gut, wenn man ans Limit kommt… Aber es wäre besser gewesen, den Sturz vermeiden zu können.»

Márquez: «Wir strengen uns an, ich konnte heute wieder 47 Runden drehen. Aber ich bewegte mich in einem anderen Rhythmus. Er war trotzdem nicht übel. Ich bin fast dauernd Runs über sechs Runden gefahren, also etwas länger als an den ersten Tagen. Ich begann, mich besser zu fühlen. Wir müssen uns aber noch verbessern, denn die anderen Hersteller haben sich alle gesteigert.»

Cal Crutchlow beklagt sich, weil sich am mangelhaften Vorderrad-Feeling beim neuen Motorrad nichts geändert hat. Marc teilt diese Meinung. «Aber einen wirklich präzisen Kommentar kann ich bisher nicht abgeben. Denn ich kann nicht so fahren, wie ich mir das vorstelle. Ich erledige viel mit dem linken Arm, weil rechts der Deltoid-Muskel erst zu 60 Prozent Leistungsfähigkeit erwacht ist. Ich dachte, dass wird mir hier beim Fahren kaum Beschwerden verursachen, aber ich habe mich geirrt. So wie ich jetzt gefahren bin, besteht am Vorderrad erhöhte Rutschgefahr. Ich kann nur hoffen, dass ich beim Katar-Test ab 22. Februar in einem besseren Zustand bin.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325