Jorge Lorenzo (Yamaha): «Ein schönes Gefühl»

Jorge Lorenzo schwang sich beim Sepang-Test am Sonntag wieder auf die M1 – allerdings noch nicht auf das 2020er-Bike. Der dreifache MotoGP-Weltmeister landete auf Platz 21 der kombinierten Zeitenliste.

Jorge Lorenzo war am Sonntag in Sepang zum zweiten Mal seit 2016 wieder auf seiner geliebten M1 auf der Strecke, nachdem er bereits am Dienstag im Rahmen des Shakedown-Tests sein Debüt als Yamaha-Testfahrer gegeben hatte.

«Es ist ein schönes Gefühl. Ich habe schon am ersten Tag gemerkt, dass sich das Motorrad nicht so sehr verändert hat – zum Glück oder leider, das hängt vom Blickwinkel ab», schmunzelte der dreifache MotoGP-Weltmeister. «Das Bike ist noch immer sehr konkurrenzfähig und macht es dem Fahrer einfach, vor allem wenn man ein smoother Fahrer ist, was bei mir der Fall ist. Ich habe in diesen zwei Tagen zwei oder drei Schwachstellen gesehen, an denen wir für die Zukunft hart arbeiten müssen, darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir haben aber auch viele Stärken, die Stärken blieben gleich. Das ist gut.»

Auf die besagten Schwachpunkte wollte der Yamaha-Edeltester aber natürlich nicht näher eingehen. «Sagen wir so, die guten Punkte, die die anderen haben, haben wir nicht. Also könnt ihr es euch ein bisschen ausmalen», wich der 32-Jährige aus.

Übrigens: Lorenzo drehte am Sonntag 45 Runden und landete mit einem Rückstand von 1,348 Sekunden auf dem 21. Rang der kombinierten Zeitenliste.

Zur neuen M1 kann der Mallorquiner aber noch nichts sagen: «Leider hat Yamaha aus gewissen Gründen entschieden, mir das neue Bike nicht zu geben, damit ich es am Nachmittag ausprobieren hätte können. Sie haben darüber nachgedacht, aber am Ende haben sie sich dagegen entscheiden. Es war nicht sicher, dass wir diesen Test schaffen würden. Schließlich haben wir es zeitlich geschafft, das war gut. Der negative Aspekt war, dass wir nicht die Zeit oder genug Teile hatten, um ein neues Bike für mich zu bauen. Es wäre interessant, eine dritte oder vierte Meinung zu den Schwächen und Stärken der 2020er-Maschine haben.»

Steht der Plan für den nächsten Test schon? «Ja, ihr müsst mit Yamaha sprechen, aber wir wissen schon so ziemlich wann und wo», hielt sich Lorenzo bedeckt.

Dafür verriet der fünffache Weltmeister, wie es zur Zusammenarbeit mit Yamaha kam: «Ich muss sagen, dass Yamaha sich in der Person von Lin Jarvis schon sehr interessiert gezeigt hat, als ich meinen Rücktritt verkündet habe. Sie haben mich sehr schnell kontaktiert, ich hatte das Angebot sehr schnell auf dem Tisch. Ich musste aber entscheiden, ob ich wieder fahren wollte. Zu wissen, dass es eine Yamaha war, war natürlich ein guter Punkt in diese Richtung. Also habe ich mir das Angebot genau angeschaut.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, 2:03,674, + 5,325