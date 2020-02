MotoGP

Alberto Puig: «Kein Zeitdruck für Marcs Unterschrift»

Repsol-Honda-Teamprinzipal Alberto Puig hätte gern schon einen neuen Vertrag mit Marc Márquez in der Hand. Aber der Spanier hat momentan dringendere Sorgen. Er kämpft um seine Fitness.

Weltmeister Marc Márquez wird am 17. Februar 27 Jahre alt und bestreitet 2020 seine achte Saison in der MotoGP-Klasse, seine achte mit Repsol-Honda. Der HRC-Vertrag läuft zwar am Saisonende aus, aber alle Beteiligten sind sich einig, dass diese Zusammenarbeit verlängert werden soll. Márquez hat immer betont, dass ein neuer Honda-Vertrag seine oberste Priorität sei, solange dort alle seine Ansprüche erfüllt werden. Das heißt: Die Gage muss stimmen, und das Motorrad muss konkurrenzfähig sein.

«Wir führen wichtige Verhandlungen. Aber wir können Marc zeitlich nicht unter Druck setzen», betont Repsol-Honda-Teamprinzipal Alberto Puig.

Die Sepang-Tests sind für Repsol-Honda alles andere als vielversprechend verlaufen: 13. Marc Márquez. 16. Alex Márquez.

So schlecht ist HRC noch nie in die Saison gestartet, seit 2016 die Einheits-ECU von Magneti Marelli erstmals zwingend vorgeschrieben wurde und die HRC-Techniker von Márquez und Pedrosa nur mangelhaft auf diese Umstellung vorbereitet waren.

Yamaha hat die beiden Werksfahrer Maverick Viñales und Fabio Quartararo für 2021 und 2022 bereits fix unter Vertrag genommen, bei allen anderen Werksteams wird noch verhandelt. Auch bei Honda.

«Ich würde gerne behaupten, der neue Deal mit Marc Márquez sei bereits unter Dach und Fach», versichert Teamchef Alberto Puig. «Aber die Realität sieht so aus, dass wir noch auf der Suche nach einem Agreement sind. Wir arbeiten daran. Es ist unsere Absicht, einen neuen Vertrag mit Marc Márquez abzuschließen. Ich hoffe, dass Marc die gleichen Ziele und Ansichten hat. Aber wir können ihn nicht unter Druck setzen oder ihm eine zeitliche Frist setzen, denn solche Vereinbarungeen sind nicht dringend. Sie müssen einfach irgendwann besiegelt werden.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, kombinierte Zeitenliste:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325