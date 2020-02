MotoGP

Brad Binder (KTM) vor Doha: «Viele schnelle Kurven»

Für den südafrikanischen MotoGP-Rookie Brad Binder beginnt als Neuling im Red Bull-KTM-Werksteam in Doha die wichtigste Phase der Vorbereitung.

Brad Binder geht als Teamkollege von Pol Espargaró gleich als Werksfahrer in seine erste Saison in der MotoGP-WM. Der Moto3-Weltmeister von 2016 hat einiges an Druck auf seiner Seite. Wenn er spricht, hört man davon jedoch wenig. Binder sprüht vor Vorfreude auf die neue Herausforderung im Red Bull-KTM-Werksteam.

Auf dem Sepang Circuit konnte sich Binder inklusive des Shakedown-Tests zuletzt gleich sechs Tage lang mit seinem neuen RC16-Bike beschäftigen. In der Gesamt-Addition der Zeiten landete der 24-Jährige in Sepang auf Platz 19. Allerdings fehlten ihm nur 0,755 Sekunden auf die Bestzeit von Fabio Quartararo (Petronas Yamaha). Auf seinen spanischen Teamkollegen Pol Espargaró (7.) fehlte Binder eine halbe Sekunde.

«Ich bin aufgeregt und freue mich auf den Doha-Test. Sepang war gut für mich. Ich war happy über die Fortschritte, die uns dort gelungen sind. Speziell wenn man unseren Start im Herbst 2019 vergleicht», stellt Binder fest.

Der Blondschopf weiß genau, was nun auf dem Losail Circuit auf ihn zukommt: «Nach sechs Tagen Sepang ist es gut auf einer anderen Piste zu fahren. Ich habe die Strecke von Doha eigentlich immer genossen. Die Dinge werden hier auf einem MotoGP-Motorrad aber sicher eine Herausforderung. Ich werde mich daran gewöhnen müssen, denn es gibt auf dem Losail Circuit viele schnelle Kurven.»

Brad Binder, dem Pol Espargaró bereits ein Kompliment für seine Mentalität gemacht hat, will die kommenden drei Tage in Doha noch einmal möglichst gut nutzen. «Ich kann es nicht erwarten und möchte in zwei Wochen in der bestmöglichen Verfassung zu meinem ersten MotoGP-Rennwochenende in Katar kommen.»

Der IRTA-Test in Losail dauert heute von 13 Uhr Ortszeit bis 20 Uhr. Er wird also um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit beendet sein.

MotoGP-Test Sepang, kombinierte Zeiten (7. bis 9.2.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325