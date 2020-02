MotoGP

Offiziell: Marc Márquez bleibt bis 2024 bei Honda

Marc Márquez und Honda verlängerten ihre erfolgreiche Zusammenarbeit um vier weitere Jahre. Damit bleibt der sechsfache MotoGP-Weltmeister bis einschließlich 2024 in den Diensten des japanischen Herstellers.

Yamaha legte vor und besetzte die Plätze im Werksteam für 2021 und 2022 frühzeitig mit Maverick Viñales und Fabio Quartararo, nun zog Honda nach: Marc Márquez bleibt bis einschließlich 2024 ein Honda-Werksfahrer.

«Wir sind glücklich verkünden zu dürfen, dass Marc nach dem Ende der aktuellen Saison für vier weitere Jahre in der Honda-Familie bleiben wird», erklärte HRC-Präsident Yoshishige Nomura. «Wir haben vor einigen Monaten die Gespräche aufgenommen, weil beide Seiten zusammenbleiben und weiterhin gewinnen wollten.»

«Marc hat seine Karriere in der Königsklasse 2013 begonnen, mit ihm haben wir sechs der letzten sieben MotoGP-Titel gewonnen. Als einzigartiger Champion verdient er einen einzigartigen Deal. Ich habe viel Vertrauen in diese Partnerschaft und wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg», ergänzte Nomura.

«Ich bin sehr stolz, meine Vertragsverlängerung mit der Honda Racing Corporation für die nächsten vier Jahre zu verkünden», freute sich Marc Márquez seinerseits. «Honda gab mir 2013 die Chance, mit einem Werksmotorrad in die MotoGP-Klasse zu kommen. Seit dem ersten Jahr waren wir zusammen erfolgreich und ich bin sehr glücklich, weiter ein Teil der Honda-Familie zu sein. HRC gibt mir das Vertrauen, um diese Partnerschaft zu erweitern, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen und unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.»

Seit seinem Debüt in der Königsklasse feierte der 27-jährige Spanier auf der RC213V sechs WM-Titel, 56 GP-Siege, 95 Podestplätze und 62 Pole-Positions. 2020 geht Marc an der Seite seines Bruders Alex in seine achte MotoGP-Saison im Repsol Honda Team.