Fabio Quartararo (Yamaha/1.): «Ein besserer Tag»

MotoGP-Sensationsmann Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) katapultierte sich am zweiten Tag der Tests in Doha an die Spitze der Zeitentabelle.

Fabio Quartararo verbesserte die Bestzeit bei den MotoGP-Tests auf dem Losail Circuit von Doha am Sonntag auf 1:54,0 min. Der Petronas-Yamaha-Star freute sich danach augenscheinlich über den Verlauf des zweiten Tages. «Es war ein echt positiver Tag. Wir haben an der Pace gearbeitet.»

Zu den Details meinte er: «Wie schon am Samstag haben wir einige Elektronik-Setups probiert, auch die Motorbremse. Es waren einige Dinge die die Front- und die Heck-Partie des Motorrades betroffen haben», schilderte der Mann aus Nizza, der am 20. April erst 21 Jahre alt wird.

Quartararo, der nun über reinrassiges 2020-Yamaha-Werksmaterial verfügt, bestätigte am Sonntagabend: «Heute war ein besserer Tag für mich als noch am Samstag, ich bin wirklich glücklich. Ich habe mich auf dem Motorrad besser gefühlt und wir haben ja immer noch einen Tag für uns am Montag und ich hoffe auf weitere Verbesserungen.»

Seinen Petronas-Teamkollegen Franco Morbidelli, der den Tag als Vierter abschloss, konnte «El Diablo» am Sonntag um 0,443 Sekunden distanzieren.

Auf die Frage, ob Fabio jetzt bereit für ein Rennen über die volle Distanz wäre, schränkte der junge Franzose ein und gab sich nahezu bescheiden: «Ich bin noch nicht bereit, aber wir sind stark. Wir müssen noch einige Dinge über das Motorrad verstehen. Man muss bedenken: Wir hatten bisher nur die drei Tage in Sepang und jetzt zwei Tage hier in Doha. Aber wir wollen morgen nochmals gut arbeiten. Nach dem morgigen Tag denke ich, dass wir bereit sein werden. Aber: Ich kann sicher noch einige Sachen auf diesem Bike lernen.»

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 20 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565