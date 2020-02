MotoGP

Trotz Sturz: Joan Mir (7./Suzuki) fühlt sich gut

Joan Mir stürzte mit seiner Suzuki kurz vor dem Abschluss des zweiten Testtags in Katar. Für die neue MotoGP-Saison fühlt er sich aber immer besser gerüstet.

Joan Mir hatte am zweiten Testtag in Katar einen Schreckmoment zu überstehen: Der spanische MotoGP-Rennfahrer vom Team Suzuki Ecstar stürzte in Kurve 6 mit seiner GSX-RR, blieb aber unverletzt. Trotzdem war der 22-Jährige mit dem siebten Platz und etwas mehr als einer halben Sekunde Rückstand auf die Bestzeit von Yamaha-Pilot Fabio Quartararo zufrieden: «Ich fühle mich gut und es wäre auch gut, wenn wir so weitermachen könnten.» Schon am ersten Testtag war Mir stark, als er auf Platz 2 hinter Teamkollege Alex Rins nur hauchdünn Rang 1 verpasste.

Um richtig angreifen zu können, hat Mir aktuell noch nicht alle Puzzleteile beisammen. Er sagt: «Aber ich glaube, dass das bald der Fall sein wird.» Am zweiten Testtag testete er Vordergabeln und diverse Verkleidungskonfigurationen. Schon am Montag möchte Joan Mir Motorrad und Abstimmung optimieren, um eine gute Runde zum Abschluss des dreitägigen Tests hinlegen zu können.

Dass die Suzuki-Piloten auf dem Losail International Circuit gut zurechtkommen, ist auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Weltmeister Marc Márquez, der ebenfalls stürzte, studierte schon am Samstag Mirs Linie. «Das macht er aber häufig», weiß der WM-Zwölfte von 2019. In Zukunft möchte auch er vermehrt nach den Rivalen schauen: «Bisher war das noch nicht möglich, weil häufiger ich auf mich selbst geschaut habe, aber bald werde ich auch das machen können.»

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 20 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565