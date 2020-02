MotoGP

Brad Binder (KTM/20.): «Die positivste Erfahrung»

MotoGP-Rookie Brad Binder sammelte beim Katar-Test am Sonntag wichtige Erfahrungen im Hinblick auf den Saisonstart am 8. März. Der Red Bull-KTM-Pilot wünscht sich außerdem einen Grand Prix in seiner Heimat Südafrika.

Brad Binder landete beim Katar-Test am Sonntag auf dem 20. Platz, sein Rückstand auf die Tagesbestzeit von Fabio Quartararo betrug 2,140 Sekunden. Der Fokus des MotoGP-Rookies lag aber auf einem anderen Aspekt: Er fuhr seinen ersten langen Run auf der RC16.

«Das erste Mal mit dem neuen Motorrad länger auf der Strecke zu sein, hat sich extrem gut angefühlt», freute sich der Red Bull-KTM-Pilot. «Es war ganz anders als erwartet. Ich hätte gedacht, dass sich die Reifen viel schneller abnutzen. Ich hatte zwar einen kleinen Crash, was suboptimal war, aber sonst war der lange Run die positivste Erfahrung der letzten paar Monate. Am Montag werde ich nochmals Vollgas geben, um zu sehen, ob wir noch eine schnellere Pace finden können.»

«Ich muss mich aber noch stark verbessern», gab der Klassen-Neuling zu. «Zum einen muss ich an meinem Fahrstil arbeiten. Ich halte die Vorderbremse noch zu lange und mache das Gas zu spät auf. Deshalb kann ich die Power nicht maximal nutzen.»

Am 8. März wird Brad Binder sein Renndebüt in der Königsklasse des Motorradrennsports geben. «Ich brauche auf jeden Fall den Testtag am Montag noch, um an meiner Pace zu arbeiten», bekräftigte er. «Ich muss auch lernen, den Grip zu meinem Vorteil zu nutzen, wenn ich einen neuen Reifen habe. Je mehr Runden ich fahre, desto mehr lerne ich.»

«Während des langen Runs hat sich meine KTM sehr konstant verhalten», erzählte der KTM-Werksfahrer. «Zu Beginn war es ein bisschen schwierig, als ich das erste Mal mit einem ganz vollen Tank gestartet bin. Aber ich habe mich von Runde zu Runde wohler gefühlt und das Bike immer besser verstanden.»

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Binders Mutterland Südafrika um einen Platz im MotoGP-Rennkalender kämpft. «Ich habe gehört, dass eine gute Möglichkeit besteht, und ich fände es großartig», äußerte Binder. «Die Strecke Phakisa soll erneuert werden, aber da werden sie viel finanzielle Unterstützung benötigen. Da müssen neue Boxen und ein größeres Mediacenter gebaut werden und der Streckenbelag muss erneuert werden. Südafrika ist ein wunderbarer Austragungsort für jegliche Sportarten. Ich würde mich riesig freuen, wenn es klappen würde.»

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 20 Uhr

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038 min

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 20 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565