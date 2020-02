MotoGP

Takaaki Nakagami (Honda): «Noch ein Test wäre gut»

Der Japaner Takaaki Nakagami war am zweiten Tag der letzten MotoGP-Tests in Doha schnellster Honda-Fahrer.

Der zweite Testtag auf dem Losail International Circuit in Doha brachte eine saftige Überraschung: Auf Position 10 war nämlich der Japaner «Taka» Nakagami aus dem Team Idemitsu LCR am Sonntag der schnellste Honda-Fahrer auf dem Losail Circuit. Noch dazu mit der Honda des Jahrgangs 2019. Nakagami büßte auf die Bestzeit von Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) 0,721 Sekunden ein.

Desaströs war die Lage bei seinem erfahrenen britischen Teamkollegen Cal Crutchlow, der mehr als zwei Sekunden suchen musste. Bei Weltmeister Marc Márquez (14.) waren es nach einem Sturz am Samstag 1,055 Sekunden. Dessen Bruder Alex fand am Sonntag ein paar Zehntel, sein Rückstand auf die Spitze beträgt aktuell 1,6 Sekunden.

«Wir schauen nicht auf die Position», stellte Nakagami fest. «Gut, ich war am Sonntag bester Honda-Fahrer. Aber das hat keine Aussagekraft. Es ist klar, dass wir uns steigern. Meine operierte Schulter fühlt sich jetzt besser an. Ich habe aber für den Sonntag Schmerzmittel genommen.»

Der Japaner analysierte: «Wir steigern uns und finden jetzt das Limit des Motorrads. Ich hoffe, wir können am Montag noch viel mehr Runden drehen.»

Nakagami weiss aber: «Wir sind noch nicht ganz bereit. Normal haben wir ja mehr Tests. Nach zwei Wochen sind wir jetzt schon beim Rennen. Aber es ist hier viel besser als noch in Sepang. Dennoch: Wie haben viele Bereich, wo wir uns noch verbessern können. Ich hoffe, dass wir uns am Rennwochenende noch steigern können. In Sepang war meine körperliche Konstitution noch sehr mies. Hier gab es eine klare Verbesserung bei mir und auch beim Motorrad.»

Die 2019er-Honda verlangt andere Voraussetzungen: «Es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem 2018- und dem 2019-Motorrad. Ich muss damit jetzt meinen Stil am Kurveneingang ändern. Ich brauche beim Fahren mehr Energie auf dem Motorrad. Ich muss früher mit dem Anbremsen in die Kurve fertig sein. Das 2018er-Bike war etwas agiler, das 2019-Modell ist dafür etwas stabiler. Fakt ist aber: Man muss für das 2019er-Motorrad körperlich sehr gut vorbereitet sein.»

«Klarerweise brauche ich mehr Tage, um all das zu verstehen. Okay, ich weiß jetzt, wie ich dieses Bike fahren muss. Ich bin recht happy. Das Team und Teamchef Lucio Cecchinello verstehen mich. Noch ein Test wäre gut. Wir sind jetzt aber hier in Doha und ich hoffe, dass wir noch einen oder zwei Schritte machen können.»

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 20 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565