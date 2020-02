MotoGP

Cal Crutchlow und das Honda-Desaster: Sturz und P21

Der Katar-Test erweist sich als schwierige Prüfung für Cal Crutchlow und Honda. Eine Armverletzung zwang Cal früh aus dem Sattel. Die vier Honda-Asse liegen auf den Rängen zwischen 10 und 21.

Castrol-Honda-LCR-Pilot Cal Crutchlow schaffte am ersten Abend beim IRTA-Test auf dem Losail Circuit in Katar nur die 19. Zeit. Nach dem Sonntag-Test hält er sich sogar nur an 21. Position; er liegt 2,1 Sekunden hinter der Bestzeit. Der 34-jährige Engländer hadert immer noch mit dem Vorderrad-Feeling der neuen Honda RC213V.

Cal Crutchlow musste den Test am Sonntag nach einem Crash frühzeitig beenden. Er klagte über Schmerzen im rechten Unterarm und wurde dann im Medical Centre untersucht. «Leider war für mich gestern nach 27 Runden Feierabend», klagte Cal. «Ich bin in Turn 2 gestürzt und habe Blutergüsse und Prellungen an meinem rechten Unterarm. Dazu habe ich mir Abschürfungen an beiden Armen zuugezogen. Da ich starke Schmerzen hatte, haben wir den Test am zweiten Abend frühzeitig beendet.»

«Die Schwellungen waren so stark. dass ich vorübergehend meine Finger nicht mehr bewegen konnte», schilderte Crutchlow. «Danach haben wir alles unternommen, um die Schwellung im rechten Unterarm zu reduzieren. Hoffentlich erhole ich mich über Nacht und kann den Test am Sonntag fortsetzen.»

«Vor dem Sturz haben wir einiges probiert, um das Setting am Motorrad zu verbessern», berichtete der dreifache MotoGP-Sieger und ehemalige Supersport-Weltmeister. «Aber wir haben dann keine echte Chance gehabt, diese Arbeit zu vollenden. Wir hätten jetzt noch einige Ideen für den dritten und letzten Tag. Deshalb möchte ich unbedingt noch einmal fahren.»

Das Honda-Fazit nach zwei Tagen: 10. Takaaki Nakagami. 14. Marc Márquez. 19. Alex Márquez. 21. Cal Crutchlow.

Inzwischen steht fest: Cal Crutchlow wird auch heute auf die Strecke gehen.

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 20 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565