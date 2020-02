MotoGP

Carmelo Ezpeleta: «Tests sind ein gutes Zeichen»

Carmelo Ezpeleta, CEO von WM-Promoter Dorna Sports, freut sich auf eine ausgeglichene MotoGP-Saison 2020 und äußert vor allem einen großen Wunsch.

Jeweils 18 Stammfahrer blieben in den Testfahrten in Sepang und Doha innerhalb einer Sekunde. Zuletzt trennten die Top-7 beim Katar-Test keine drei Zehntelsekunden. Cal Crutchlow landete in der kombinierten Zeitenliste auf Platz 18, dabei büßte er 0,972 Sekunden auf die Bestzeit von Maverick Viñales ein. Beste Voraussetzungen für eine spannende MotoGP-Saison?

«Die Tests sind immer Tests und die Situation aus den Testfahrten spiegelt sich danach nicht im ersten Grand Prix wider», meinte Carmelo Ezpeleta dazu. «Aber trotzdem, beide Tests – in Katar und Malaysia – waren sehr eng, zuletzt lagen in Katar 18 Fahrer in weniger als einer Sekunde – und sechs Hersteller. Das ist sehr wichtig. Das verdanken wir den Herstellern und dem Verständnis der Leute, die den Werken, die bisher noch nicht siegreich waren, ‚concessions‘ erlauben. KTM und Aprilia haben sich stark verbessert», freute sich der Dorna-CEO im Videointerview von motogp.com.

Zur Erinnerung: Die «concession teams», aktuell KTM und Aprilia, verfügen über kostbare Privilegien, so gelten für sie keine Testbeschränkungen. Außerdem dürfen sie in einer Saison neun statt sieben Motoren einsetzen. Zudem wird die Motorenentwicklung im Gegensatz zu den anderen Herstellern nach dem Saisonstart nicht eingefroren. Suzuki musste hingegen schon im Vorjahr ohne diese Vorteile auskommen, weil Alex Rins und Andrea Iannone 2018 mit neun Podestplätzen mehr als sechs Konzessionspunkte gesammelt hatten.

«Aus meiner Sicht ist es eine gute Situation, aber es ist schade, dass es nur Tests sind. Später, wenn der richtige Kampf beginnt, werden wir genau wissen, wie es aussieht», ergänzte Ezpeleta. «Es ist aber ein gutes Zeichen, mit einer derartigen Situation in den Tests zu starten.»

Neben einer umkämpften Weltmeisterschaft stehen für Ezpeleta vor allem die Sicherheit und Gesundheit der Fahrer und aller Beteiligten ganz oben auf der Wunschliste: «Mein größter Wunsch ist jedes Jahr, eine sichere Saison zu haben. Das ist das Wichtigste. MotoGP ist eine sehr aufregende Weltmeisterschaft, unsere Fahrer sind etwas Besonderes. Die Weltmeisterschaft wird sicher spannenden, aber mein Wunsch für die Zukunft ist, eine sehr sichere WM zu haben.»

Gesamtwertung IRTA-Test Katar, 22. bis 24. Februar:

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

Gesamtwertung IRTA-Test Sepang, 7. bis 9. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325