Johann Zarco: Den Ducati-Vorteil nutzen

Avintia-Ducati-Fahrer Johann Zarco gibt sich wieder angriffslustig, er definiert seine Ziele und erklärt, wo er im Hinblick auf die MotoGP-Saison 2020 noch zulegen muss.

Ducati-Neuling Johann Zarco musste bei den drei MotoGP-Testtagen auf dem Losail Circuit von Doha erkennen, dass ihm die Erfahrung bei längeren Rennsimulationen nach der durchwachsenen Saison 2019 noch ein wenig abgeht. Am Sonntag in Doha war der zweifache Moto2-Weltmeister plötzlich Sechster. Am Ende wurde es Platz 14 mit knapp einer Sekunde Rückstand.

Der 29 Jahre alte Franzose lässt sich nach den drei Tagen in Doha schon konkrete Ziele für sein erstes MotoGP-Rennen mit der Ducati GP19 entlocken: «Das Hauptziel sind die Top-10 als eine Art Basis, um dann besser zu werden. Am Sonntag in Doha war ich Sechster und habe gesehen, es könnte kommen. Aber so viele Leute im Feld haben sich dann noch gesteigert.»

«Ich lerne derzeit viel, stürze dabei nicht und das hilft mir im Moment», ergänzte Zarco. Dennoch weiß der Franzose: «Die Longruns am Sonntag und am Montag, diese Übung habe ich schon fast eineinhalb Jahre nicht gemacht. Es ist logisch, dass ich jetzt noch nicht so stark sein kann. Vielleicht ist Casey Stoner der einzige Fahrer, der das kann.»

Zarco gibt sich auf der Ducati aber wieder angriffslustig: «Ich muss einfach akzeptieren, dass ich auf dem Weg zurück bin. Ich hatte lange nicht mehr das Gefühl, die Kontrolle auf dem Bike zu haben. Es sollte mir für das Gesamtpaket helfen. Auch der Motor ist schnell. Wenn ich dann alles auf dem Motorrad gut managen kann, dann werde ich auch den Vorteil nutzen, um zu überholen.»

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058