MotoGP

Alberto Puig: «WM startet in Katar, endet nicht hier»

Repsol-Honda-Teamprinzipal Alberto Puig muss mit seiner Mannschaft noch technische Probleme für Marc Márquez lösen. Und er hofft auf die baldige Genesung des Weltmeisters.

Als die drei Honda-Werksfahrer Marc Márquez, Alex Márquez und Cal Crutchlow am Sonntag nach zwei von drei MotoGP-Testtagen auf dem Losail International Circuit nur auf den Plätzen 14, 19 und 21 lagen, begannen in den Honda-Boxen die Köpfe zu rauchen. Denn Takaaki Nakagami aus dem Idemitsu LCR-Team auf der einzigen 2019-Honda hielt sich an zehnter Stelle – als bester Honda-Pilot.

Danach wurde die LCR-Box von den Japanern geplündert. Marc Márquez bekam für den Montag-Test eine 2019-Maschine von Nakagami, es wurde wild geschraubt, es wurde von Marc Márquez am letzten Tag das 2019-Chassis mit unterschiedlichen «Aero Bodys» getestet, es wurden allerlei Komponenten zusammengewürfelt, die sich in der Vergangenheit auf dem Losail Circuit in Doha bewährt hatten. Immerhin ist der Weltmeister beim Doha-GP 2019 nur 0,023 sec (!) hinter Sieger Andrea Dovizioso (Ducati) auf Platz 2 gelandet.

Das Ergebnis ist bekannt: Marc Márquez fuhr am Montag mit 1:54,239 min auf Platz 7, er verlor nur 0,292 sec auf die Bestzeit. Am Sonntag hatten ihm mit der 2020-Honda ganze 1,055 sec gefehlt. Auch Cal Crutchlow probierte eine 2019-Verkleidung aus dem Nakagami-Fundus aus.

Lucio Cecchinello, Besitzer des LCR-Honda-Team mit Nakagami und Crutchlow, wirkte angesichts der Nacht-und-Nebel-Aktion von HRC etwas belustigt. «Wir sind Teil der Honda-Familie», sagte Cecchinello, der seit 2006 ein Honda-MotoGP-Team betreibt. «HRC wollte eine Bestätigung haben, es ging zum Beispiel um aerodynamisches Material. Wir haben bereitwillig kooperiert. Zwischen dem 2019-Bike und dem 2020-Bike existieren keine gravierenden Unterschiede. Sie sind ziemlich ähnlich, und HRC wollte auf dieser Piste Vergleiche machen.»

Repsol-Honda-Teamprinzipal Alberto Puig wirkte ein bisschen ratlos. «Wir haben noch nicht alle Probleme gelöst, das ist klar», stellte der ehemalige 500-ccm-GP-Sieger (Jerez 1997) fest. «Wir haben am Montag Dinge von 2019 probiert und sogar Zeug, das wir vor zwei, drei Jahren verwendet haben. Wir bemühen uns immer mit allen Mitteln, besser zu werden. Klar, wir werden glücklicher sein, wenn wir die Probleme gelöst haben. Aber wir haben noch etwas Zeit bis zum ersten Grand Prix. Wir müssen bis zur letzten Minute nach Lösungen suchen. Natürlich befinden wir uns nicht in einer optimalen Situation…»

«Marc Márquez ist ein großartiger Fahrer», sagt Puig. «Aber es wird noch etwas Zeit dauern, bis seine Schulterverletzung geheilt ist. Dafür haben wir Verständnis. Die Weltmeisterschaft beginnt in Katar. Sie endet nicht dort.»

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste 3 Tage

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058