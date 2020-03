MotoGP

Carmelo Ezpeleta: «Wir erwarten fantastische Saison»

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta nimmt zu den jüngsten Verschiebungen im MotoGP-Kalender Stellung und erklärt die weitere Vorgehensweise. Für die Fans hat er eine klare Botschaft.

Weltweit wurden bereits 130.000 Menschen positiv auf den Coronavirus getestet, die Zahl der Todesopfer stieg auf 4752. Die Pandemie wirkt sich auf das öffentliche Leben in immer mehr Ländern aus, US-Präsident Donald Trump stoppte die Einreise von Europäern, die Wirtschaft stöhnt, eine Absage folgt auf die nächste – im Sport und darüber hinaus.

Die Ausbreitung von Covid-19 stellt auch WM-Promoter Dorna Sports vor eine Herausforderung: Das MotoGP-Rennen in Doha/Katar wurde gestrichen, die Grand Prix von Buriram, Austin und Las Termas mussten auf den Herbst verschoben werden, weshalb der Aragón-GP mittlerweile schon auf den 29. November rückte.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta beantwortet einige der vielen Fragen, die angesichts der unsicheren Situation aufkommen.

Warum wurden die Grand Prix auf das Ende der Saison verschoben?

Seit das Coronavirus-Problem aufkam, befolgen wir die Anweisungen der jeweiligen Regierungen. Wir standen in engen Kontakt mit den Organisatoren in Austin und Argentinien. Sobald die Behörden gesagt haben, dass eine Durchführung jetzt nicht möglich sei, haben wir mit anderen GP-Ausrichtern gesprochen und versucht, den Kalender anzupassen. Das haben wir jetzt auch gemacht, für den Moment ist es okay, wenn alles so bleibt.

Ist das Ziel, die verbliebenen 19 Grand Prix zu fahren?

Natürlich. Ich habe schon in der Pressekonferenz in Katar gesagt, dass unsere Vorstellung ist, die Weltmeisterschaft mit all den verbliebenen Rennen auszurichten. Das ist unser Ziel, aber einiges ist unvorhersehbar. Wir werden die Situation gemeinsam mit den jeweiligen Regierungen und vor allem mit den Promotern beobachten, wir sind in engem Kontakt mit der IRTA und den Teams.

Nach aktuellem Stand wird der Grand Prix in Jerez den Auftakt für die MotoGP-Klasse bilden.

Ja, das ist unsere Idee. Wir sprechen mit den Behörden in Jerez, aktuell scheint alles okay, aber wir werden in der nahen Zukunft sehen, wie sich die Situation entwickelt.

Zieht Dorna die Möglichkeit in Betracht, den ersten Grand Prix hinter verschlossenen Toren zu bestreiten?

Wie ich in diesen Tagen schon gesagt habe, wir versuchen, die Dinge so normal wie möglich durchzuziehen. Aber sollten die lokalen Behörden zur Bedingung machen, dass kein Publikum dabei sein darf, können wir das zusammen mit dem lokalen Promoter in Betracht ziehen.

Werden die Teams miteinbezogen?

Wir stehen in Kontakt mit FIM, IRTA, den Teams und den Organisatoren. Alle zusammen werden wir die notwendigen Maßnahmen setzen.

Was möchten Sie den MotoGP-Fans sagen?

Dass wir eine fantastische MotoGP-Saison erwarten. Wir glauben, dass die Saison großartig wird. Wir warten darauf, so schnell wie möglich zu beginnen. Wir sind ein bisschen später dran, aber wenn wir mit dem Kalender, den wir jetzt haben, starten können, wird es eine wirklich aufregende Saison werden.