MotoGP-WM: Rätsel über den Zeitpunkt des Neustarts

Die Dorna Sports S.L. studiert das Formel-1-System, das im Juli Rennen erlauben soll. Aber die MotoGP-Teams rechnen eher mit einem Neustart im August.

Da in der Formel 1-WM alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um am 5. und 12. Juli in Spielberg zwei WM-Läufe austragen und dann Ende Juli zweimal in Silverstone fahren zu können, wächst auch bei den Motorrad-GP-Teams auf eine Rückkehr auf die Rennstrecken im Simmer 2020. Aber auf dem Weg dorthin sind noch viele Hürden zu meistern, denn 34 der 42 GP-Teams sind in Italien (14), Spanien (14) und Frankreich (4) zuhause, und in diesen drei Ländern sind die Infektionsraten immer noch hoch, ein Abflachen der Kurven und eine Reproduktionszahl unter 1 ist dort nicht in Sicht.

Bisher kann niemand einschätzen, wann der italienische Regierungschef Giuseppe Conte seinen Landsleuten wieder Reisen ins Ausland erlauben wird. Auch nach dem 3. Mai dürfen die Italiener ihre 20 Regionen (zum Beispiel Trentino/Südtirol, Venetien, Lombardei, Piemont, Ligurien, Emilia Romagna, Toskana usw.) nicht verlassen. «Wir wissen momentan nicht, wann wir wieder ins Ausland dürfen», räumt Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti ein. «Innerhalb von Italien kann man bereits jetzt für dringende berufliche Zwecke die Region verlassen, auch ohne Attest von einem negativen Virus-Test.»

Für die MotoGP-WM sind jetzt Sachsenring (21. Juni), Assen (28. Juni) und KymiRing (12. Juli) offiziell für 2020 abgesagt. In allen drei Ländern waren Großveranstaltungen bis Juli bzw. 31. August verboten worden.

Jetzt wird über einem völlig neuen Kalender gebrütet. Denn auch Stationen wie Texas kann man sich für 2020 wegen der hohen Fallzahlen aus dem Kopf schlagen. Einigermassen realistisch erscheint ein GP-Neubeginn in Brünn und Spielberg im August.

«Ich bin neugierig, ob die Formel 1 die Rennen in der ersten Juli-Hälfte zustande bringt», betont Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing mit den MotoGP-Piloten Rossi und Viñales.

Rechnet der Yamaha-Stratege jetzt mit einem früheren MotoGP-Neustart – zum Beispiel im August? Jarvis: «Konkrete Pläne dafür haben wir noch nicht. Ob wir uns Hoffnungen machen dürfen … Ich bin nicht sicher. Aber träumen tun wir davon, ja.»

Bisher ist zum Beispiel das GP-Material teilweise noch in Spanien gelagert. «Wir lassen unsere Fracht jetzt von einer Spedition nach Memmingen bringen», sagt Liqui Moly-Intact-GP-Teamchef Jürgen Lingg. «Die Frachtkisten sollen am 6. Mai in unser Teamquartier kommen.»

Die Motorsportkenner können sich ausmalen, warum die Formel 1 bei der Rückkehr an die Rennstrecken mehr Zeitdruck verspürt als die MotoGP, Superbike-WM oder die Cross-WM. Liberty Media betreibt ein Milliardenbusiness. Ein monatelanger Stillstand kann existenzielle Probleme für die ganze Rennserie verursachen.

Nur zwei Zahlen: Liberty Media finanziert die zehn Formel 1-Teams mit insgesamt ca. 950 Millionen US-Dollar im Jahr. Die Dorna Sports S.L. schüttet zwischen 60 oder 70 Millionen Euro im Jahr an die 42 GP-Teams aus.

«Meiner bescheidenen Meinung nach wird der Automobilsport von der Krise stärker betroffen sein als der Motorradsport», erklärte ein namhafter MotoGP-Manager. «Denn bei einer schweren Krise erwischt es die Autowerke stärker, sie müssen dann ihre Motorsport-Projekte drastischer zurückfahren. Das haben wir schon in der Vergangenheit erlebt. Denn die in der Formel 1 verwendeten Motoren sind für die Serienzukunft der Autohersteller nicht relevant. Im Motorradsport bestand immer schon mehr Relevanz zwischen den Rennmaschinen und den verkauften Serienmotorrädern. Dazu kommt: Der Motorradsport ist beträchtlich preiswerter als der Automobilrennsport.»

Der aktuelle Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

09. August: Brünn/CZ

16. August: Red Bull Ring/A

30. August: Silverstone/GB

13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas/AR

29. November: Valencia/E

Ohne neues Datum: Jerez/E, Le Mans/F, Mugello/I und Barcelona/E

Abgesagt: Sachsenring/D, Assen/NL und KymiRing/FIN