Programm fürs Wochenende: Hundertstel-Entscheidungen

Corona zum Trotz: MotoGP-Fans werden auch an diesem Wochenende mit jede Menge Action aus dem Archiv versorgt. Dazu kommt am Sonntag der virtuelle Grand Prix mit Rossi, Márquez und Co.

Wenn der Dorna-Plan aufgeht, kann die MotoGP-WM am 19. und 26. Juli mit einem Doppel-Event in Jerez beginnen. Bis dahin müssen sich die Fans mit virtuellem Rennsport oder Highlights aus dem Archiv vertrösten.

Nachdem auf MotoGP.com in der Vorwoche schon zehn WM-entscheidende Rennen in voller Länge zu sehen waren, gibt es nun ein neues Paket im Angebot – wieder kostenlos: Zehn der knappsten Zieleinläufe in der Geschichte der «premier class» sorgen auch im Replay für beste Unterhaltung.

In die Auswahl geschafft haben es folgende Rennen:

Sachsenring 2006: Valentino Rossi, Marco Melandri, Nicky Hayden und Dani Pedrosa innerhalb von drei Zehntelsekunden

Valencia 2011: Casey Stoner und Ben Spies trennten nur 0,015 Sekunden

Mugello 2016: Zwischen Marc Márquez und Jorge Lorenzo waren es nur 0,019 Sekunden

Spielberg 2017: Das Duell zwischen Andrea Dovizioso und Marc Márquez

Aragón 2017: Mit dem Repsol-Honda-Duo Márquez und Pedrosa

Phillip Island 2017: Nur 0,043 Sekunden trennten Platz 2 von Platz 4

Doha 2018: Am Ende entschieden 0,027 Sekunden

Mugello 2018: Hinter Jorge Lorenzo war es unglaublich eng

Brünn 2018: Das Ducati-Duell

Buriram 2018: Die Top-3 in weniger als drei Zehntelsekunden

Zudem geht ServusTV am Sonntag unter dem Titel «We miss MotoGP» ab 14 Uhr mit Stefan Bradl den neuesten Spekulationen um den WM-Kalender nach. Dazu beleuchtet der ServusTV-Experte mit Moderator Christian Brugger die Faszination Assen – im Speziellen den Assen-GP 2018.

Wer in der Corona-bedingten Rennpause Freude am eSport gefunden hat, der bekommt am Sonntag ab 15 Uhr die vierte Ladung virtuelle Action – neu mit dabei sind die MotoE-Fahrer inklusive Dominique Aegerter und Lukas Tulovic. Die Fans haben wieder verschiedene Möglichkeiten, um live dabei zu sein: Facebook, YouTube, Twitter und die ServusTV-Website.