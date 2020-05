Petronas Yamaha: «Morbidelli hat für 2021 Priorität»

Unabhängig von einer möglichen Übereinkunft mit Superstar Valentino Rossi stellt Team Principal Razlan Razali klar: Für Petronas Yamaha ist im Hinblick auf die MotoGP-Saison 2021 Franco Morbidelli die Schlüsselfigur.

«Der wichtigste Fahrer, unsere Priorität in der MotoGP, ist für nächstes Jahr Franco Morbidelli», verriet Razlan Razali. «Ich glaube, wir müssen es bestmöglich handhaben und Franky alles zur Verfügung stellen, was er braucht. Ich glaube, er ist unsere erste Priorität. Auch wenn Vale kommen sollte – und wie gesagt, das ist eine Diskussion, die noch geführt werden muss – ist Franky unser Schlüssel-Fahrer für 2021», ließ der Team Principal von Petronas Yamaha SRT im Interview mit «MotoGP.com» keinen Zweifel aufkommen.

Der fünffache Weltmeister Jorge Lorenzo, der nur wenige Monate nach seinem Rücktritt bereits wieder einen Wildcard-Einsatz auf seiner geliebten M1 angepeilt hatte, sei dagegen kein Thema für das Yamaha-Satellitenteam – zumal die Rückkehr des nunmehrigen Testfahrers in die MotoGP-Startaustellung aufgrund der Corona-Pandemie 2020 nicht zustande kommen wird. Wie in der vergangenen Woche klar wurde, werden für den Neustart in allen WM-Klassen nur die Stammfahrer zum Zug kommen, um die Anzahl der Personen im Fahrerlager möglichst gering zu halten.

«Ich habe mit Jorge in Sepang gesprochen, während der Testfahrten. Er scheint enthusiastisch und neu motiviert zu sein, wenn es um seine Leidenschaft für das Rennfahren geht. Er hat mich gefragt, aber es war so früh in der Saison», erzählte Razali. «Wenn es eine normale WM-Saison wäre, er seinen Wildcard-Einsatz bestreiten könnte und dabei gut abschneiden würde, wäre alles offen.»

An Interessenten mangelt es dem malaysischen Rennstall aber auch so nicht. «Jeder will eine Yamaha fahren – ehemalige und aktuelle MotoGP-Fahrer und natürlich jeder Rookie. Wir sind verwöhnt, wenn es um die Auswahl geht – wenn es eine normale WM-Saison wäre, aber das ist es nicht», gab der Petronas-Yamaha-Chef zu bedenken. «Für uns ist es jetzt sehr schwierig, Jorge Lorenzo oder irgendeinen anderen Fahrer in Betracht zu ziehen.»

Der neunfache Weltmeister Rossi hat die Unterstützung von Yamaha sicher, allerdings muss der 41-Jährige auch noch eine endgültige Entscheidung über die Fortsetzung seiner außergewöhnlichen Karriere fällen. Wie viel Zeit will sich Petronas SRT lassen? «August ist die absolut letzte Deadline für uns, um den zweiten Fahrer zu bestätigen. Wir müssen planen, mit Yamaha und allen anderen. Und dazu kommt, dass wir dem Fahrer Stabilität und Fokus geben wollen. Ich würde sagen, dass wir das Line-up bis August fixieren wollen», erklärte Razali.