MotoGP-Kalender 2020: Auch Motegi gestrichen

Nach Silverstone und Phillip Island wurde nun der Japan-GP 2020 ersatzlos gestrichen. Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta bestätigte außerdem, dass Übersee-GP, wenn überhaupt, erst für Ende November in Betracht gezogen werden.

Der ursprünglich für den 18. Oktober angesetzte Heim-GP für Honda, Yamaha and Suzuki auf dem Twin Ring Motegi fällt 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer. Dies wurde am Pfingstmontag offiziell bestätigt.

«Wir sind sehr traurig bekannt zu geben, dass der ‚Motul Grand Prix of Japan‘ auf dem einzigartigen Motegi Circuit gestrichen werden muss. Das bedeutet, dass wir erstmals seit 1986 keinen Japan-GP im Kalender haben», bedauerte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta, der gleichzeitig versicherte, dass die MotoGP-Familie hart daran arbeite, die WM-Saison fortzusetzen und so viele Events wie möglich auszutragen – und das mit den höchstmöglichen Sicherheitsstandards.

«Aus diesem Grund haben die FIM und Dorna in Absprache mit IRTA und MSMA entschieden, bis Mitte November in Euorpa zu bleiben und so viele europäische Grand Prix wie möglich auszurichten. Die Übersee-GP, falls überhaupt möglich, sollten nach Mitte November angesetzt werden – was zu spät für den Japan-GP wäre», ergänzte Ezpeleta.

«Mobilityland hat sich auf den diesjährigen Japan-GP vorbereitet, aber die Situation in Japan und Europa ist unvorhersehbar und eine Verlängerung der internationalen Reisebeschränkungen ist zu erwarten», erklärte Kaoru Tanaka, Präsident des Rennstreckenbetreibers Mobilityland Corporation. «Nach den Gesprächen mit Dorna wurde klar, dass wir keine andere Wahl hatten, als den Japan-GP zu streichen. Uns ist bewusst, dass es eine große Enttäuschung für die Fans und alle Beteiligten bedeutet, und bedanken uns für das Verständnis.»

FIM, IRTA und Dorna Sports betonten in der Aussendung abschließend, dass man sich 2021 auf die Rückkehr an die japanische GP-Strecke freue.

Der Twin Ring Motegi ist seit 1999 Schauplatz der Motorrad-WM, damals noch als Pazifik-GP. Der Japan-GP wurde bis 2003 in Suzuka ausgetragen, aber nachdem sich Daijiro Kato bei einem Sturz tödliche Verletzungen zugezogen hatte, wurde die Strecke aus dem Kalender genommen.

Zweimal musste der Motegi-GP in der Vergangenheit schon vom April in den Oktober verschoben werden: 2011 nach der Atomkatastrophe in Fukushima und 2010 war der Vulkanausbruch des Eyjafjallajökull in Island schuld, weil in Europa Flugverbot herrschte.

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez 1

26. Juli: Jerez 2

09. August: Brünn?

16. August: Spielberg 1

23. August: Spielberg 2



Bei den folgenden Rennen in Europa werden nach Möglichkeit zwei Events durchgeführt, z.B. in Misano, Aragón und Valencia.



13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas/AR

29. November: Valencia/E



Ohne neues Datum:

Le Mans/F, Mugello/I, Barcelona/E



Ersatzlos gestrichen:

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS