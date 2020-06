Takaaki Nakagami (Honda): Superbike-Test in Motegi

MotoGP-Pilot Takaaki Nakagami schwang sich auf dem Twin Ring in Motegi auf eine Honda CBR 1000 RR-R, auf der Àlvaro Bautista und Leon Haslam in der Superbike-WM um Punkte kämpfen. Der Japaner hat 2021 noch keinen Platz.

Die richtigen Antworten trudelten auf dem Twitter-Kanal von Takaaki Nakagami relativ schnell ein, nachdem der Japaner vom LCR-Honda-Rennstall ein Bild hochgeladen hatte. Darauf war ein Motorrad in einer Box zu sehen und Nakagami warf die Frage auf, wo er sich für seine Testfahrten denn aufhalten würde. Viele seiner Fans erkannten es sofort: Der WM-13. des Vorjahres bereitete sich in seiner Heimat Motegi auf dem Twin Ring auf den Saisonstart am 19. Juli in Jerez vor.

Allerdings saß er nicht auf seiner eigenen Rennmaschine, sondern auf einer Honda CBR 1000 RR-R, auf der normalerweise Álvaro Bautista und Leon Haslam in der Superbike-Weltmeisterschaft unterwegs sind.

Für Nakagami, der 2006 in der 125-ccm-Klasse den Titel gewann, geht es darum, schnellstmöglich seinen Rhythmus zu finden. Da er noch keinen Vertrag für die Saison 2021 hat, muss der 28-Jährige ordentliche Ergebnisse liefern, um sich auch über diese Saison hinaus einen Platz in der Königsklasse zu sichern.