Maverick Viñales (Yamaha): Erster Test in Jerez

Maverick Viñales und Marcos Ramirez trainierten gemeinsam in Jerez

Yamaha-MotoGP-Star Maverick Viñales hat am Wochenende auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto den ersten Test nach der Corona-bedingten Zwangspause auf einer GP-Rennstrecke absolviert.

Die MotoGP-WM 2020 wird wegen der Corona-Pandemie mit mehr als vier Monaten Verspätung a19. Juli auf der Strecke von Jerez de la Frontera in Andalusien eröffnet. Diesen Termin haben im Moment alle Stars im Auge. Viele Asse wie Valentino Rossi haben bereits mehrfach auf Rennstrecken Trainings-Einheiten auf Superbikes absolviert.

Jetzt hat auch Rossis Yamaha-Teamkollege Maverick Viñales nachgezogen. Der 25-jährige Spanier hatte bei seinem Roll-out nach Corona sogar die Chance, in Jerez zu fahren. Möglich wurde das im Zuge einer Amateurveranstaltung der Riding-School von Ex-GP-Pilot José Luis Cardoso.

Viñales war dabei aber nicht der einzige Profi. Ebenfalls mit auf der Strecke waren die spanischen GP-Piloten Augusto Fernandez (Marc VDS) und Marcos Ramirez (American Racing Team) aus der Moto2-WM sowie Moto3-Pilot Alonso Lopez (Max Racing Team). Dazu kam auch noch Viñales-Cousin Isaac.

Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales saß in Jerez selbst natürlich standesgemäß auf einer Yamaha R1, die Moto2-Asse drehten ihre Runden auf Yamaha R6-Bikes. Selbstverständlich hielten sich die Teilnehmer an die Abstandsregeln. Im Paddock waren nur Personen zugelassen, die auch aktiv am Training teilgenommen haben.

Viñales hat sein Pensum auf dem Motorrad wie alle MotoGP-Asse zuletzt stark erhöht. Der begeisterte und hervorragende Motocrosser war viel auf den Offroad-Pisten unterwegs und matchte sich mit Cousin Isaac unter anderem auch auf Minibikes, um wieder Gefühl für die engen Situationen und Manöver zu bekommen.

Nicht nur auf der Piste von Jerez freut man sich dieser Tage über jeden weiteren Schritt zurück zur Normalität. Ab Dienstag testen die MotoGP-Teams von Aprilia und KTM sowie die Testfahrer von Suzuki und Ducati in Misano.